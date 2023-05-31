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Макрон закликав надати Україні «відчутні» гарантії безпеки
17:20 31.05.2023 |
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Захід надати Україні "відчутні та надійні" гарантії безпеки, адже вона бореться з російським вторгненням. Відповідний заклик французький лідер зробив у середу, 31 травня, у Братиславі.
Вказавши на те, що Україна "сьогодні захищає Європу", Макрон зазначив, що Захід зацікавлений у тому, щоб Київ "мав надійні гарантії безпеки з нами в рамках багатосторонніх відносин", цитує французького лідера AFP.
Макрон: Структура оборони Європи - незамінна
Водночас Макрон наголосив, що європейська оборонна структура є "незамінною" для довіри до блоку в довгостроковій перспективі.
"Європа оборони, європейський стовп в НАТО є незамінним. Це єдиний спосіб завоювати довіру в довгостроковій перспективі", - сказав Макрон у Братиславі, додавши, що "від нас, європейців, залежить, чи матимемо ми в майбутньому власну спроможність захищати себе".
Раніше в МЗС Франції заявляли, що країна готова узгодити з Україною надання Києву гарантій безпеки, які допоможуть запобігти можливим майбутнім агресіям.
В Україні неодноразово наголошували, що найкращою гарантією безпеки для держави буде вступ до Північноатлантичного альянсу (НАТО). Хоч у Києві розуміють, що Україна не зможе стати членом НАТО, поки на її території тривають бойові дії, однак українське керівництво хоче, щоб Альянс пішов далі розпливчастих обіцянок 2008 року про те, що одного дня Україна матиме членство в НАТО й очікує на "чіткий сигнал" на липневому саміті лідерів НАТО у Вільнюсі.
Думки в НАТО щодо майбутнього України в Альянсі розділені
Між тим, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав нещодавно, що члени Альянсу розділилися в думках щодо того, що робити на майбутньому саміті з приводу прагнення України вступити до НАТО.
За даними джерел AFP, дипломати з країн НАТО кажуть, що домінуюча військова потуга, Сполучені Штати, не бажає йти далі обіцянки про членство, даної Україні 15 років тому на саміті в Бухаресті. Схожої думки притримується й низкм інших західних країн кажуть дипломати, на яких посилається агенція.
Дуда: Вступ України в НАТО неможливий під час війни
Наразі, як повідомляло видання The Wall Street Journal із посиланням на президента Польщі Анджея Дуду, в НАТО розробляють проєкт договору з Україною, в рамках якого вона отримуватиме західні озброєння та військові технології на довгостроковій основі - за аналогією американо-ізраїльських відносин у сфері безпеки.
Як зазначив Дуда в розмові з WSJ, прийом України до НАТО неможливий, поки на її території триває війна, але вторгнення Росії відкрило Києву дорогу до Північноатлантичного альянсу.
Водночас німецький канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) не розраховує на швидкий вступ України в Альянс та ввважає, що держава наразі не в змозі виконати низку критеріїв для приєднання.
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