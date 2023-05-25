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Акцент на ППО та танки. Пісторіус про німецьку допомогу ЗСУ
17:15 25.05.2023 |
Одне запитання загнало міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) у глухий кут. "Оскільки я не поділяю цю, вибачте за висловлювання, маячну гіпотезу, то й відповідати на неї не можу", - сказав міністр, звертаючись не стільки до депутата, який ставив запитання, скільки до головуючої на засіданні німецького парламенту, яке відбулось в середу, 24 травня.
У Бундестазі цього дня, як часто в середу, члени уряду Німеччини відповідали на запитання депутатів. Цією можливістю і скористався Роберт Фарле (Robert Farle). До парламенту він потрапив за списком правопопулістської "Альтернативи для Німеччини", пізніше вийшов із цієї фракції й нині - незалежний депутат. Фарле, який раніше упродовж 17 років був членом Німецької комуністичної партії, зачитав трактат про каверзи Зеленського та агресію України проти Росії.
Без західної військової допомоги Україна не втримається
Така відповідь міністра його, зрозуміло, не влаштувала. Фарле зачитав другий розділ свого трактату, в якому йшлося про постачання німецьких озброєнь Україні, що, на його думку, робить Німеччину учасницею війни і без яких війна швидко закінчилася б.
"Якщо ми припинимо постачати озброєння, якщо ми сьогодні це зробимо, то завтра не стане України. Ви, напевно, цього хочете, ми - ні", - відповів Пісторіус під гучні оплески. А трохи раніше, у своєму вступному слові, він заявив, що "Путіну не повинна зійти з рук його людиноненависницька агресія, яка суперечить міжнародному праву". Саме тому, продовжував міністр, Німеччина доти підтримуватиме Україну, доки в цьому буде необхідність.
Але паралельно міністерство оборони ФРН робить зусилля й для підвищення обороноздатності самої Німеччини. "Нам потрібен Бундесвер, здатний діяти в усіх сферах, швидко реагувати й бути витривалим", - зазначив Пісторіус і подякував депутатам за те, що вони підтримали виділення додатково 100 мільярдів євро на потреби армії. Але цього замало, вважає міністр. В найближчому майбутньому Німеччині, за його словами, доведеться виділяти на оборонні цілі як мінімум два відсотки ВВП. У 2022 році ця частка становила лише 1,39 відсотка ВВП.
Депутати ставили багато різних запитань. Про закордонні місії Бундесверу. Про кадрову політику. Про причини зволікання з розміщенням замовлень на підприємствах ВПК та затримки у переході на цифрові технології. Про кар'єрні можливості та просування по службі. Про те, чому у Бундесвері так мало військовослужбовців-жінок (менше 10 відсотків, як визнав сам міністр). І навіть про доцільність робити військовослужбовцям щеплення проти коронавірусної інфекції.
Ефективність німецьких систем ППО
Але цікавили депутатів і конкретні цілі, досягнення яких уряд Німеччини домагається шляхом постачанням тих чи інших німецьких озброєнь Києву.
Відповідаючи на одне з таких запитань, Борис Пісторіус сказав, що особливо важливим вважає протиповітряну оборону: "ППО з використанням техніки Німеччини та інших партнерів - гарантія того, що український повітряний простір є безпечним - наскільки це можливо".
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