САП оголосила підозру очільнику Верховного Суду Князєву

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила про підозру голові Верховного Суду Всеволоду Князєву та його спільнику - адвокату, яких викрили на отриманні хабара у $2,7 млн.

Про це повідомила пресслужба САП.

"16 травня 2023 року керівник САП особисто повідомив про підозру голові Верховного Суду та адвокату, яких викрито на отриманні $2,7 млн неправомірної вигоди. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України", - йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про звернення до Вищої ради правосуддя та Вищого антикорупційного суду.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн.

Справа, за рішення у якій голова Верховного Суду отримав хабар, пов'язана із структурами бізнесмена Костянтина Жеваго.

"Було зафіксовано низку контактів власника групи "Фінанси і кредит" (Жеваго, - ред.) з одним з власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття неправомірної діяльності", - пояснили в НАБУ.

За даними слідства, представники цього об'єднання домовилися із керівництвом Верховного Суду про передачу неправомірної вигоди за прийняття потрібного замовнику рішення у справі. Після цього Верховний Суд переніс засідання у цій справі, щоб представники замовника мли час акумулювати кошти. Паралельно почалася передача коштів від бізнесмена до адвокатів.

Водночас сам Костянтин Жеваго заявив, що не має жодного стосунку до справи.

Як повідомлялося, 19 квітня Велика палата Верховного Суду скасувала постанову Північного апеляційного госпсуду про визнання недійсним договору від 2002 року про купівлю-продаж 40,19% акцій Полтавського гірничо-збагачувального комбінату (ПГЗК) Ferrexpo та передачу їх колишнім акціонерам підприємства.

Нагадаємо, у 2002 році чотири компанії, які входять до групи VS Energy російських бізнесменів Олександра Бабакова, Євгенія Гінера, Міхаіла Воєводіна та Сергія Шаповалова (Gilson Investments, Calefort Developments, Emsworth Assets і Trimcroft Service) продали 40,19% акцій ПГЗК особам, пов'язаним з нинішніми власниками комбінату - компаніям Eastcoast United. Statex Corp., Newport Inc., Sayers Holdings Limited.

Потім було проведено кілька додаткових емісій і серій інших перепродажів, внаслідок чого єдиним акціонером ПГЗК стала гірничорудна компанія Ferrexpo, основним акціонером якої є Констянтин Жеваго.

У 2005 році чотири компанії-продавці вже зверталися до суду з позовом про визнання недійсним догововору купівлі-продажу та проведення допемісій. Проте Вищий господарський суд України у лютому 2015 року став на сторону нинішніх власників "Полтавського ГЗК" у корпоративній суперечці, яка тривала близько 10 років.

Восени минулого року президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.