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АНАЛІТИКА

Павел: Чехія передасть Україні дві системи ППО і може розглянути передачу винищувачів

Павел: Чехія передасть Україні дві системи ППО і може розглянути передачу винищувачів

 

Чехія передасть Україні два зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Куб" і ракети до них, а також може розглянути передачу Києву винищувачів L-159. Про це заявив президент Чехії Петр Павел у середу, 10 травня, в інтерв'ю Чеському громадському радіо.

"Зараз на стадії поставки перебувають дві системи ППО "Куб" з відносно великою кількістю ракет, які Україна може негайно використати, оскільки має військових, навчених використанню цього виду техніки", - пише видання České noviny, посилаючись на слова Павела.

Радянські ЗРК "Куб" використовується для боротьби з повітряними цілями на середніх і малих висотах. Чехія планує замінити "Куб" на ракетні комплекси SPYDER ізраїльського виробництва, пише видання.

Чеські винищувачі L-159

Також, за словами Павела, доцільно розглянути питання про надання Україні чеських винищувачів L-159. "Вони, як літаки безпосередньої авіаційної підтримки, могли б суттєво допомогти Україні у контрнаступі", - зауважив він.

Чеський президент зауважив, що західні країни поки не постачають Україні сучасні винищувачі, тому що підготовка до їхнього використання займає відносно тривалий час і вони містять секретні системи. Втм, за його словами, переговори щодо передачі Україні таких винищувачів тривають.

L-159 - це легкий дозвуковий бойовий літак чеського виробництва, призначений для авіаційної підтримки сухопутних військ, розвідки, а також частково для виконання бойових завдань у повітрі.

Чехія - серед основних постачальників зброї Києву

Впродовж 2022-го року Україна вийшла на третє місце за глобальними обсягами імпорту озброєнь, підрахували в Стокгольмському інституті дослідження миру SIPRI, який вивчає світові тенденції на цьому ринку. Поступилася у списку найбільших імпортерів Україна лише Катару та Індії. Це сталося завдяки збройній допомозі країн-партнерів.

З 29 держав, які торік поставляли зброю Україні, основними були США - 35 відсотків загального імпорту зброї до України надійшло саме від американських партнерів. Польща стала другою (17 відсотків), на третьому місці Німеччина (11 відсотків), далі Великобританія (10 відсотків) і замикає основну п'ятірку Чехія (4,4 відсотка).

Як нагадав Павел, Україна отримала від Чехії близько 100 танків, стільки ж бронемашин, а також боєприпаси.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Чехія
 

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