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США розглядають альтернативи ATACMS для України - генерал Міллі
08:08 03.04.2023 |
Сполучені Штати поки не планують постачати ракети ATACMS, але розглядають інші варіанти далекобійних систем, які можуть передаватися Україні.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі в інтерв'ю виданню Defense One.
Міллі сказав, що на сьогодні є політичне рішення передавати Україні ATACMS, але не виключив таких обговорень в майбутньому.
"З військового погляду, у нас відносно небагато ATACMS, і ми маємо переконатися, що у нас також є власні запаси боєприпасів. А дальність дії зброї - я думаю, що є деякі перебільшення щодо того, що може зробити ATACMS, а що ні", - сказав Міллі.
За його словами, є інші системи, які можуть забезпечити ту саму далекобійність, що й ATACMS.
"Тоді як використовуючи GMLRS (снаряди для реактивних систем залпового вогню, - ред.) можна зробити шість пострілів, використовуючи ATACMS - один. Хоч дальність ATACMS більша, але є й інші системи, які можуть мати таку ж дальність. Є, наприклад, БПЛА, які можуть це зробити, і у британців є кілька систем. Отже, це ті речі, які ми розглядаємо, щоб дати їм трохи більше можливостей. Але зараз ми не надаємо ATACMS", - додав Міллі.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто у запасах американської армії.
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