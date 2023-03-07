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Україна непублічно просить США надати касетні боєприпаси для скидання із дронів
23:46 06.03.2023 |
Україна не відмовилась від прохання до Сполучених Штатів надати касетні боєприпаси, включивши до нього бомбу повітряного базування МК-20, яку вона хоче використовувати для скидання з безпілотників.
Про це, як пише "Європейська правда", агентству Reuters повідомили законодавці Джейсон Кроу і Адам Сміт, які входять до комітету з питань збройних сил Палати представників США.
За їхніми словами, українські посадовці закликали американських законодавців лобіювати надання МК-20 в Білого дому на Мюнхенській безпековій конференції минулого місяця. Бомби просили з артилерійськими снарядами калібру 155 міліметрів.
Законодавці додали, що Україна розглядає касетні боєприпаси як спосіб зупинити тактику "людських хвиль", яку Росія активно застосовує в останні місяці для штурму населених пунктів на сході - насамперед Бахмута.
Зокрема, як розповів Сміт, українські військові вважають, що МК-20 "мають кращу бронебійну здатність", ніж зброя, яку вони наразі скидають з безпілотників.
МК-20, які зазвичай скидаються з літаків, розкриваються посеред польоту, випускаючи понад 240 дротикоподібних суббоєприпасів. У США бомби перестали виробляти ще у 2016 році, але не складах їх є понад один мільйон.
Хоча, за даними Reuters, у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, адміністрація президента Джо Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року як такі, що можуть непропорційно уразити цивільне населення.
Водночас деякі опитані агенцією співрозмовники погоджуються, що це могло б вирішити проблему нестачі артилерійських боєприпасів в України, де Росія досі зберігає значну перевагу.
ЗМІ ще наприкінці 2022 року повідомляли, що Туреччина почала надсилати Україні касетні боєприпаси американської розробки після місяців благань Києва до адміністрації Байдена надати ці засоби. Українська сторона такі повідомлення заперечила.
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