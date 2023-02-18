Франція передасть Україні БМП AMX-10P

Франція готується до передачі Україні 25 знятих з озброєння броньованих машин AMX-10P.

Як пише Мілітарний, про це повідомив журналіст французького видання L'opinion Жан До Мерше.

Заміна застарілих AMX-10P розпочалась у 2008 році. Бойові машини повністю вивели з експлуатації французького війська у 2015 році.

"Більшість розібрано на металобрухт, але все ще є деякі, які можна передати вживаними, як і гармати TRF-1", - написав журналіст.

AMX-10P

AMX -10P - це броньована бойова, транспортна та допоміжна машина масою 14,2 тонн виробництва компанії GIAT.

Вона була прийнята на озброєння французької армії у 1973 році. Але сім років тому її змінила бойова броньована машина піхоти VBCI.

Корпус АМХ-10Р виконаний за класичною конструктивною схемою та повністю зварений з алюмінієвих катанних броньових плит зі сплаву AZ5G. БМП забезпечує захист екіпажу від вогню стрілецької зброї та уламків артилерійських снарядів малого калібру. Лобова броня корпусу здатна витримати вогонь бронебійними снарядами із 23-мм автоматичної гармати ЗУ-23-2 і по колу із кулемету КПВТ калібру 14,5-мм.

Спереду ліворуч знаходиться відділення управління. Механік-водій потрапляє в машину через круглий індивідуальний люк, який відкривається вгору. Справа в передній частині корпусу знаходиться моторно-трансмісійне відділення, що має форму латинської літери L.

Позаду відділення управління розташовується бойове відділення з двомісною баштою "Toucan II". Вона встановлена ​​зі зміщенням вліво по осі машини. Командир БМП розміщується у башті зліва, а навідник - праворуч. Обидва члени екіпажу займають свої місця в машині через люки, які відкриваються з двох сторін.

У кормовій частині корпусу знаходиться десантне відділення на вісім солдатів. Воно обладнане індивідуальними складними сидіннями. Десант потрапляє в машину через два люки в даху корпусу БМП або велику рампу в кормовій частині, яка відкривається за допомогою електричного приводу.





Основне озброєння АМХ-10Р складається із 20-мм автоматичної нарізної гармати GIAT М693 та спареного з нею 7,62-мм кулемета AANF1. Наведення озброєння в обох площинах здійснюється з допомогою електричних приводів або вручну. Гармата має подвійну систему заряджання, що дозволяє навіднику вибирати тип боєприпасу - осколково-фугасний або бронебійний - залежно від характеру цілі.

Гармата М693 дозволяє вести ефективний вогонь на відстань до 1500 метрів. Бронебійний снаряд має початкову швидкість 1300 м/с і на відстані 1000 метрів пробиває броньовану плиту завтовшки 20 мм. Він здатний вражати радянські БМП-1/2 та інші легкоброньовані машини. Через відсутність системи стабілізації озброєння ефективність гармати відносно невелика: вразити з неї ціль без зупинки практично неможливо.

АМХ-10Р має дизельний двигун Hispano-Suiza HS 115. Він має 8 циліндрів та 280 кінських сил. Це дозволяє машині розвивати швидкість до 65 км/год. За потреби двигун разом із трансмісією можна замінити протягом двох годин у польових умовах.

БМП АМХ-10Р може рухатися у воді. Машина має два водометні рушії, що приводяться в дію від коробки передач через передавальний вал. Водомети встановлені в кормі машини з обох боків від рампи і при подоланні водної перешкоди дозволяють машині розвивати швидкість 7 км/год.