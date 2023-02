СБУ прийшла з обшуками до столичного забудовника Столара з фракції Медведчука, – нардеп

Служба безпеки проводить обшуки у столичного забудовника та народного депутата від забороненої судом партії "Опозиційна платформа - За життя" Вадима Столара.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

"Обшук проводить СБУ. Фінансування тероризму. Зараз і дізнаємось, а за що останні роки був банкет", - написав він.

Раніше повідомлялося, що Столар планує скласти мандат народного депутата.

Як повідомлялося, минулого літа Столар продав свої телеканали "Типовий Київ", Odesa.live та Live співзасновниці креативних агентств We know how та Badoev ID Ганні Ковальовій.

У травні після призупинення діяльності фракції ОПЗЖ Вадим Столар увійшов до нової депутатської групи "Відновлення України".