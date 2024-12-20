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Візит спецпредставника Трампа до України вже готують, дата визначена, - МЗС
15:58 20.12.2024 |
Дату візиту до України спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України Кіта Келлога вже визначили. Йде підготовка візиту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ Георгія Тихого на брифінгу.
Речник МЗС підтвердив, що в Україні чекають на Кіта Келлога. МЗС як зовнішньополітичне відомство залучене до підготовки візиту спецпредставника Трампа до України.
За словами Тихого, попередньо визначена дата візиту. Проте речник не озвучив її з безпекових міркувань.
"Будемо раді його приймати, провести з ним спілкування та донести свою точку зору, донести інформацію з українського боку, яку важливо враховувати при розробці бачення новою командою шляхів для досягнення справедливого миру", - наголосив він.
Візит Келлога до України
Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп після перемоги на виборах заявив, що призначить спеціального представника з питань України та Росії. Він запропонував призначити на цю посаду генерала у відставці Кіта Келлога. Більше про Кіта Келлога - у матеріалі РБК-Україна.
Днями Reuters повідомило, що Келлог на початку січня планує відвідати Україну. Також зазначається, що він поїде в Рим та Париж. Джерела Reuters відзначають, що Келлог не збирається їхати до Москви.
Президент Володимир Зеленський підтвердив візит Кіта Келлога в Україну. За його словами, візит спецпредставника відбудеться на початку січня, тобто ще до інавгурації Трампа, яка пройде 20 січня.
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