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АНАЛІТИКА

До ВАКС направили справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище

09:06 27.01.2023 |

Політика

 

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду справу щодо корупційної схеми отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область) за штучно заниженою вартістю, що завдало 196,8 млн грн збитків державі.

Як повідомляє НАБУ, серед обвинувачених:

* колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);
* колишня завідувачка сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти та газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;
* експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";
* ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";
* провідний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз" (також є експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин);
* головний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз".

Дії всіх шістьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"). П'ятьом учасникам злочину (колишньому завідувачу, експерту, ексдиректору ТОВ і інженерам) додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.

Як з'ясувало слідство, впродовж 2016-2017 років ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безрезультатно зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився - державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ.

У квітні 2017 року Полтавська обласна рада, після декількох попередніх відмов, погодила Держгеонадра надання спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища ТОВ "Аркона Газ-Енергія" без проведення аукціону. Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі та розробили план із заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу.

Для цього вони використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування. У результаті встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн.

При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн. Розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу спеціального дозволу на користування надрами - 196,8 млн грн, що і становить розмір збитків, завданих державному бюджету України.

У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації цієї схеми. У вересні 2021 року слідство завершили.

Слідство встановлює й інших осіб, причетних до вчинення злочину: розслідування в цій частині виділено в окреме кримінальне провадження.

Британська компанія Enwell Energy, яка входить до групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського в березні 2020 року оголосила про купівлю за $8,63 млн ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище "Аркона Газ-Енергія".
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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