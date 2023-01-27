Фінансові новини
- |
- 27.01.23
- |
- 09:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
До ВАКС направили справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище
09:06 27.01.2023 |
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до Вищого антикорупційного суду справу щодо корупційної схеми отримання ТОВ "Аркона Газ-Енергія" права на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища (Полтавська область) за штучно заниженою вартістю, що завдало 196,8 млн грн збитків державі.
Як повідомляє НАБУ, серед обвинувачених:
* колишній заступник директора з виробництва, економіки та загальних питань Українського державного геологорозвідувального інституту (УкрДГРІ);
* колишня завідувачка сектору геолого-економічної оцінки ресурсної бази нафти та газу відділу геолого-економічної оцінки УкрДГРІ;
* експерт Державної комісії України по запасах корисних копалин (ДКЗ) та директор ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз";
* ексдиректор ТОВ "Аркона Газ-Енергія";
* провідний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз" (також є експертом Державної комісії України по запасах корисних копалин);
* головний інженер ТОВ "НВФ "Проект-Нафтогаз".
Дії всіх шістьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 ("Зловживання владою або службовим становищем"). П'ятьом учасникам злочину (колишньому завідувачу, експерту, ексдиректору ТОВ і інженерам) додатково інкриміновано ч. 1 ст. 366 ("Службове підроблення") Кримінального кодексу України.
Як з'ясувало слідство, впродовж 2016-2017 років ТОВ "Аркона Газ-Енергія" неодноразово і безрезультатно зверталося до Державної служби геології та надр України за отриманням спеціального дозволу на користування надрами Свистунківсько-Червонолуцького газоконденсатного родовища без проведення аукціону. Однак згодом склад власників компанії змінився - державні та місцеві органи влади переглянули своє ставлення до звернень ТОВ.
У квітні 2017 року Полтавська обласна рада, після декількох попередніх відмов, погодила Держгеонадра надання спеціального дозволу на геологічне вивчення родовища ТОВ "Аркона Газ-Енергія" без проведення аукціону. Після цього учасники корупційної схеми розподілили ролі та розробили план із заниження суми збору за видачу зазначеного спецдозволу.
Для цього вони використали неіснуючі показники проєктних видобутків газу і конденсату, капітальних вкладень та експлуатаційних витрат, у тому числі амортизаційні відрахування. У результаті встановили початкову ціну продажу спеціального дозволу у 3,8 млн грн.
При цьому початкова вартість продажу спецдозволу мала б становити 200,6 млн грн. Розрахункова різниця між фактично сплаченою вартістю збору та дійсною початковою ціною продажу спеціального дозволу на користування надрами - 196,8 млн грн, що і становить розмір збитків, завданих державному бюджету України.
У липні 2020 року НАБУ та САП повідомили шістьом особам про підозру в організації цієї схеми. У вересні 2021 року слідство завершили.
Слідство встановлює й інших осіб, причетних до вчинення злочину: розслідування в цій частині виділено в окреме кримінальне провадження.
Британська компанія Enwell Energy, яка входить до групи "Смарт-Холдинг" Вадима Новинського в березні 2020 року оголосила про купівлю за $8,63 млн ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище "Аркона Газ-Енергія".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ПАРЄ підтримала створення трибуналу для керівництва РФ та Білорусі
|Сили ППО ЗСУ у четвер знищили 47 російських ракет, 20 із них у районі Києва - Залужний
|Politico: кулуарна дискусія про західні літаки для України вже почалася
|ЗСУ вночі збили всі запущені ворогом дрони-камікадзе: названа кількість
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|До ВАКС направили справу про штучне заниження вартості ліцензії на Свистунківсько-Червонолуцьке родовище
|Тищенко заявив, що перебуває у Таїланді за погодженням із вищим керівництвом
|Міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів РФ може з'явитися до літа
|Франція ще не ухвалила рішення щодо Leclerc, але допоможе з ППО - глава МЗС
|У Пентагоні підтвердили відправлення вдосконаленої версії Abrams в Україну
|Канада передасть Україні чотири танки Leopard 2
Бізнес
|Після приходу Маска близько 80% співробітників покинули Twitter – CNBC
|Більше двох чарок - не наливати: Канада кардинально змінює рекомендації щодо алкоголю
|Tesla заробляє на одному автомобілі більше, ніж конкуренти – Reuters
|Sony і Honda представили електричний седан Afeela
|Естонія запускає власний застосунок на базі «Дії»
|США планують створити «документи у смартфоні», взявши за основу українську «Дію»
|Євросоюз побудує перший у світі автомобілевоз із жорсткими вітрилами