Європейські країни збільшать виробництво снарядів, щоб допомогти Україні та створити запаси

Європейські країни НАТО усвідомлюють недостатній рівень власних запасів артилерійських снарядів та деградацію виробничих можливостей. Західні уряди вживають зусилля, щоб вже у 2023-ому році виправити ситуацію.

Арсенали НАТО та перспективу допомоги України проаналізувало видання Wall Street Journal.

Журналісти WSJ порахували, що Україна щомісяця використовує близько 40 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, а виробничі потужності всієї Європи нині складають 300 000 одиниць щороку.

Власник компанії Czechoslovak Group AS, яка виробляє понад 30% артснарядів Європи, так оцінив ситуацію: "Європейські виробничі потужності вкрай неадекватні".

Німецькі урядовці повідомили WSJ, що нині в арсеналах Бундесверу достатньо боєприпасів лише на два тижні війни на випадок російського вторгнення. Проте за нормативами їх повинно вистачати щонайменше на 30 днів. Німеччині потрібно інвестувати 20 млрд євро, щоб досягти цього показника, однак на 2023 рік передбачили тільки 1 млрд.

Керівник апарату канцлера ФРН Вольфганг Шмідт заявив, що німецька оборонна промисловість трансформувалася із масового виробництва до продукування дорогої висококласної зброї малими партіями.

Водночас Німеччина планує інвестувати у відновлення виробництва снарядів радянських калібрів (122 та 152 мм) на одному з підприємств у Румунії. На цьому ж заводі буде розгорнуто і виробництво боєприпасів калібрів НАТО. Проєкт буде представлено до кінця січня 2023 року.

Норвезький конгломерат Nammo планує у 2023 році збільшити виробництво артбоєприпасів у 10 разів.

Czechoslovak Group хоче наступного року подвоїти виробництво 155-мм снарядів і довести його до 100 000.

BAE Systems PLC уклала контракт на 2,4 млрд фунтів стерлінгів на постачання боєприпасів Великій Британії.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на фронті вже перебувають 152-мм снаряди українського виробництва.

За даними WSJ, Сили оборони України щодня витрачають до 6000 снарядів різних калібрів.