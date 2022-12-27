КСУ визнав конституційним закон про перейменування УПЦ МП

Конституційний суд України визнав конституційним закон "Про свободу совісті та релігійні організації", який передбачає перейменування УПЦ МП. Про це повідомила пресслужба

суду у вівторок, 27 грудня.

"Конституційний суд ухвалив рішення у справі щодо повної назви релігійних організацій, дійшовши висновку, що зміни до статті 12 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" є конституційними", - йдеться у повідомленні.

Ухвалюючи рішення, КСУ врахував рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ільїн та інші проти України", де зокрема зазначено: "Сам факт того, що держава вимагає від релігійної організації, що бажає бути зареєстрованою, узяти назву, яка унеможливлює введення в оману вірян та суспільство загалом і завдяки якій є можливим її відрізняти від уже наявних організацій, у принципі, можна вважати виправданим обмеженням її права вільно обирати свою назву", зазначає пресслужба суду.

УПЦ МП має зазначити приналежність до російської церкви

Зміни до закону "Про свободу совісті та релігійні організації" були ухвалені Верховною Радою у 2018 році. Вони передбачали, що релігійна організація, чий центр управління знаходиться в країні, визнаній агресором, зобов'язана вказувати це у своїй назві та статуті.

У 2019 році до КСУ надійшло подання 49 народних депутатів щодо відповідності Конституції цього закону.

Нагадаємо, що у 2018 році в Україні створили автокефальну помісну Православну церкву України (ПЦУ), куди увійшли частини парафій колишніх так званих УПЦ Київського патріархату та УПЦ Московського патріархату. УПЦ МП відкидає свою приналежність до російської церкви, називаючи себе Українською православною церквою. Після початку повномасштабної війни РФ в Україні церква оголосила про "повну самостійність та незалежність" від РПЦ. Критики вказують, що насправді ця організація досі залишається в юрисдикції Московського патріархату. Служба безпеки України останніми часом провела низку обшуків в установах УПЦ МП і заявляє про виявлення в єпархіях церкви численних доказів зв'язків з РФ та підозрює деяких священників у співпраці з російськими окупантами.