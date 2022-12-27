У Бундестазі закликають Шольца передати танки Києву

Голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Аґнес Штрак-Ціммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) розкритикувала політику канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) щодо постачання озброєнь Україні, закликавши до довгострокового і превентивного планування військової допомоги Києву. Про це вона заявила в інтерв'ю виданням RND, опублікованому у вівторок, 27 грудня.

Відповідаючи на запитання про необхідність планувати постачання на кілька місяців вперед, Штрак-Ціммерман назвала такий підхід правильним. "Це був би правильний крок, і ми повинні робити це в тісній співпраці з українською армією і партнерами по НАТО. Росія не перестане тероризувати Україну. Німеччина має розробити сценарій зі своїми партнерами щодо продовження підтримки найближчими місяцями", - наголосила вона і закликала доставляти зброю превентивно туди, де вже її недостатньо.

За її словами, у Німеччини немає стратегії. "Це проблема. Завжди відгукуватися на українські заклики про допомогу - це не довгострокова стратегія", - підсумувала вона.

Критика за відмову постачати Україні танки

Відмова Німеччини постачати Україні бойові танки "не тільки незрозуміла, а й тривожно недалекоглядна", заявила Штрак-Ціммерман. "Я так втомилася від виправдань, чому ми не можемо поставити танки. Особливо, коли чую, що це означало б особливу провокацію Росії. Ми успішно передали самохідні гаубиці, зенітні установки, артилерійські системи та високоефективні зенітні комплекси, щоб врятувати тисячі життів. Постачання танків зараз було б важливим доповненням для витіснення російських сил", - заявила вона.

"Хто фантазує, що в такий спосіб буде перетнута якась червона лінія щодо Росії, той розповідає історію агресора, а не жертви", - наголосила Штрак-Ціммерман, зазначивши, що західний світ "з нетерпінням чекає дій від Німеччини".

Шольц назвав три принципи постачання зброї Україні

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба висловлював здивування, чому уряд ФРН вагається, коли йдеться про постачання Києву бойових машин піхоти (БМП) Marder і танків Leopard. Шольц в інтерв'ю Süddeutsche Zeitung пояснював, що в питанні постачання зброї Україні Німеччина дотримується трьох принципів.

"По-перше, ми підтримуємо Україну, наскільки це можливо. По-друге, ми запобігаємо прямій конфронтації між НАТО і Росією. І, по-третє, Німеччина не діятиме наодинці. Це критерії нашої рішучої і водночас виваженої політики, і вони застосовуватимуться і наступного року", - казав канцлер.

На запитання, що має статися у 2023 році, щоб Україна все ж таки отримала від Німеччини західні танки, Шольц вказав на "небезпеку подальшої ескалації війни".

Чверть експорту зброї ФРН - до України

Загалом федеральний уряд Німеччини у 2022 році схвалив експорт озброєнь на суму 8,35 мільярда євро. Це другий за обсягом показник в історії країни, вказує агентство dpa.

За даними Федерального міністерства економіки, понад чверть переданої за поточний рік військової техніки та озброєння припали на Україну.