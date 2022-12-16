Пентагон використовує спеціальні процедури, щоб прискорити закупівлі озброєнь для ЗСУ — ЗМІ

Офіцери Пентагону з питань закупівель використовують низку обхідних шляхів до стандартних контрактних процедур для поповнення запасів американських озброєнь та забезпечення українських сил.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg.

Йдеться про швидкі процедури, розроблені під час пандемії коронавірусу для оптимізації процесів. Вони дозволяють швидко укладати контракти на виробництво та постачання озброєнь.

Деякі з цих інструментів були використані під час операції "Надшвидкість" для прискорення розробки вакцин та закупівлі одного мільярда наборів для домашнього тестування на Covid у 2020 та 2021 роках та їх доставки через Поштову службу США - і все це менш ніж за 30 днів.

Зараз їх використовують для прискорення виконання контрактів на поповнення запасів озброєнь, таких як вдосконалені ракети класу "земля-повітря" для переносних комплексів "Stinger" і протитанкові комплекси "Javelin".

За словами високопоставленого представника Пентагону, цей механізм допоміг компанії Raytheon Technologies продовжити роботу над двома першими українськими новітніми зенітно-ракетними комплексами класу "земля-повітря".

Його також використали для надання компанії Lockheed Martin 476 мільйонів доларів із загальної суми 520 мільйонів доларів за найбільший контракт на поповнення запасів ракет GMLR з GPS-наведенням, що випускаються ракетним комплексом HIMARS. Двадцять з цих систем вже відправлено в Україну, і ще 18 одиниць планується поставити.

Замовлення на 10 000 ракет для поставки до середини 2025 року було профінансовано за рахунок коштів, схвалених Конгресом, трьома частинами, і вони були укладені за контрактом приблизно через місяць після того, як армія отримала фінансування. Він був схвалений Конгресом 1 жовтня, а кошти були перераховані 5 жовтня.

Перш ніж укладати будь-які контракти, Пентагон повинен отримати конкретне схвалення Конгресу, що міститься в "траншах", які затверджуються протягом декількох тижнів після їх подання. Як тільки Конгрес затверджує транш, Пентагон і військові служби можуть діяти швидко, сказали офіційні особи.

Конгрес виділив першу партію коштів на поповнення запасів ракет для "Stinger" для України 3 травня, а через 22 дні компанія Raytheon отримала контракт на 489 мільйонів доларів в рамках пакету на суму 624 мільйони доларів.

Загалом було затверджено дев'ять таких траншів на закупівлю різною зброї, боєприпасів та запчастин.