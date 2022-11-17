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АНАЛІТИКА

Канада на сьомому «Рамштайні» анонсувала нову допомогу Україні на 34 млн доларів

 

Канада під час сьомої зустрічі Контактної групи з оборони України розкрила деталі нового траншу допомоги для України на близько 34 млн доларів.

Про це повідомила міністерка оборони Канади Аніта Ананд, пише "Європейська правда".

Зазначені кошти доповнять пакет на 500 млн доларів, який анонсували 14 листопада.

За її словами, список визначили з огляду на пріоритети, озвучені Києвом.

Кошти розподілять наступним чином:

- близько 5 млн доларів на подальше надання супутникових знімків для ситуаційної обізнаності українських військових;

- понад 18 млн доларів на додаткові камери для безпілотників з високою чіткістю зображення

- до 10 млн доларів на спорядження для холодної пори року, у тому числі портативні засоби обігріву, спальники тощо, які закупили у канадських компаній

"Камери та супутникові знімки критично важливі для ведення спостереження, розвідки й збору даних. Нова допомога поповнить вже надану - супутникові знімки вартістю 17,38 млн доларів та 62 камери для дронів", - зазначають у комюніке.

Для допомоги ЗСУ зимовою військовою формою та спорядженням - яких Оттава пообіцяла загалом до півмільйона одиниць - підписані контракти з 11 канадськими компаніями, поставки вже тривають (L.P. Royer Inc.; Kamik Canada Inc.; Stanfield's Limited; Canadian Tire / Mark's Work Wearhouse; True North Style; Calco (Canada) Inc.; Superior Glove Works Limited; Quartz Nature Inc.; Modes Moose Inc. (Moose Knuckles); Wooly Mammoth Outerwear Inc. (aka Wuxly), Dristex).

Аніта Ананд зазначила також, що Канада продовжить свою навчальну місію для українських військових в рамках операції UNIFIER, яка зараз діє у Британії, до кінця 2023 року.

Ключові теги: Канада
 

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