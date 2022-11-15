Що означає зустріч керівників американської та російської розвідок у Туреччині

Олег Черниш / BBC News Україна

У понеділок директор ЦРУ Вільям Бернс зустрівся в Анкарі із головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Це була перша очна зустріч представників влади США і РФ з початку війни в Україні.

Влада США заявила, що очільники розвідок США і Росії зустрілися віч-на-віч, щоб обговорити небезпеку ядерних загроз з боку Москви щодо України, а також долю американських в'язнів, які, на думку Вашингтона, несправедливо утримуються Росією.

У Кремлі заявили, що переговори були ініціативою американської сторони.

Білий дім заявив, що Бернс, який був послом США в Росії з 2005 по 2008 рік і який розмовляє російською мовою, не вів переговорів щодо закінчення війни в Україні

Його послання Наришкіну стосувалася наслідків у разі застосування Росією ядерної зброї та ризику "ескалації стратегічної нестабільності", йдеться у заяві Білого дому.

Останніми місяцями США неодноразово застерігали Москву від застосування тактичної ядерної зброї в Україні після прозорих натяків Кремля на те, що Росія може піти на такий крок.

Ядерні натяки

У вересні Володимир Путін звинуватив Захід у бажанні знищити Росію, наголосивши, що він використовуватиме "всі доступні засоби" для захисту її території.

Це було сприйнято як завуальовану загрозу застосування ядерної зброї, і США заявили, що віднесуться до неї серйозно.

У заяві Білого дому наголошується, що Бернс не вів жодних переговорів про врегулювання конфлікту і що Вашингтон твердо дотримуватиметься фундаментального принципу "нічого про Україну без України".

Точний зміст розмови в Анкарі невідомий - представник ЦРУ заявив, що вони ніколи не обговорюють такі місії. Але зустріч пройшла у відповідальний момент - після звільнення українцями Херсона, коли багато хто чекає, як саме Москва відреагує на цю невдачу.

Хоча вважається, що Наришкін не має такої ж ваги в Москві, як Бернс у Вашингтоні, в американській столиці сподіваються, що зустріч віч-на-віч дасть директору ЦРУ деяке уявлення про те, що думають у Москві.

Переговори не на часі?

Як зазначає AP, зустріч Бернса та Наришкіна стала першою особистою зустріччю на найвищому рівні між представниками США та РФ після початку повномасштабної війни в Україні.

За інформацією CNN, ця зустріч є частиною зусиль Вашингтона "щодо комунікації з Росією в галузі управління ризиками".

Хоча офіційно зустріч Бернса і Наришкіна не стосувалася України, однак останніми тижнями, вказують американські ЗМІ, представники США доклали низку зусиль, щоб активізувати переговорний процес між Києвом і Москвою.

Зокрема The Wall Street Journal повідомляла, що радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван 4 листопада на переговорах із президентом України Володимиром Зеленським запропонував йому задуматися про "реалістичні вимоги" для початку переговорів з Кремлем. Мова йшла начебто про відмову Києва від позиції повернути анексований Крим військовим шляхом.

Офіційно Вашингтон заявляє, що "не тисне" на Україну і зацікавлений, щоб Київ був "в найкращій позиції за столом" переговорів з РФ.

Видання повідомляє, що Салліван також проводив непублічні перемовини з найближчим оточенням Путіна.

В Україні влада наголошує на необхідності виведення всіх російських військ з території країни для початку комунікації з Кремлем."Якщо Росія каже, що ніби хоче закінчити цю війну, нехай доведе це діями. Очевидно, що словам Росії довіряти неможливо, і не буде жодних "Мінськ-3", які РФ порушить відразу ж після підписання", - заявив президент під час виступу на саміті G-20.

Публічна позиція головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного категоричніша. "Наша мета - звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна: Росія має залишити всі захоплені території", - наголосив він 14 листопада під час спілкування з американським колегою, генералом Марком Міллі.

Зі свого боку міністр закордонних справ Сергій Лавров назвав умови Києва "неадекватними". "Чим довше Україна відмовлятиметься від перемовин, тим складніше буде домовитися", - сказав він під час поїздки на Балі, де проходить саміт G20.

Аналіз експерта

Перший заступник директора аналітичного центру "Нова Європа" Сергій Солодкий пояснює BBC News Україна, що зустріч Бернса і Наришкіна лягає в логіку дій США, які намагаються різними способами звернути РФ на шлях деескалації ситуації.

"США час від часу різними каналами намагаються донести до Росії, від яких кроків їй потрібно втриматися. Очевидно, що ключовою темою на цих переговорах було застосування ядерної зброї", - вважає він.

"США насправді дуже стурбовані тими погрозами, до яких давно вдавалися представники російського політикуму. А останнім часом недвозначно на цю тему висловився і Путін, що це, мовляв, не блеф. Звичайно, що Вашингтон не може легковажити подібного роду погрозами, які носять за великим рахунком безпрецедентний характер. Він продовжує свою лінію серйозної уваги до цих загроз", - каже Солодкий.

Він звертає увагу на той факт, що Росія все частіше вдається до кроків, які неприпустимі у веденні війни та йдуть в розріз з усіма конвенціями. "Тут я маю на увазі передовсім атаки на енергетичну і цивільну інфраструктуру України. Після вдалого українського контрнаступу РФ вже навіть не приховує це і відкрито заявляє про свої напади на цивільну інфраструктуру", - каже експерт.

"Зважаючи на цю схильність Росії переходить певні межі - "червоні лінії" - і схильність її до ескалації, то очевидно, що американці не можуть ігнорувати в тому числі загрози ядерної атаки. США змушені на це реагувати як єдина реальна противага цій загрозі", - підкреслив Солодкий.

За його словами, США як і Захід загалом, ще з 2014 року проводили політику на деескалацію, на вирішення всіх питань дипломатією, тому немає нічого дивного, що американці прагнуть якомога швидшого повернення до "стабільного світу" і досі.

"Заяви, що "США тиснуть на Україну", є інсинуаціями. Оскільки Київ і не відмовлявся від дипломатичного вирішення і діалогу. Питання в тому, наскільки наразі Росія готова до цих переговорів. Допоки її війська на території України, очевидно, що вона не готова. Вона готова лише до певної перерви, готова, щоб зафіксувати юридично якоюсь домовленістю вже здійснену окупацію".

Він додав, що попри те, що Росія сама надзвичайно сильно постраждала від цієї війни і постраждає ще більше, наразі РФ не демонструє ясної готовності до переговорів і до компромісу. Всі її заяви - це окозамилювання, до якого вже звикла російська дипломатія часів Путіна".