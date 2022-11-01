Швейцарія поки не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для «Гепардів»

Між Німеччиною та Швейцарією загострюються суперечки через небажання Берна погодити передачу Україні боєприпасів для зенітних танків "Гепард", які ФРН свого часу придбала у Швейцарії.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Financial Times.

Дискусії особливо загострилися на тлі останніх ударів РФ по українських об'єктах інфраструктури, що змусили українські сили ППО вистріляти чимало наявних снарядів. Наскільки неофіційно відомо, "Гепарди" виявилися дуже ефективними для збиття іранських "Шахедів".

Міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вже більш ніж 10 днів тому звернулася листом до уряду Швейцарії з проханням зняти вето на реекспорт боєприпасів до "Гепардів", щоб Німеччина могла передати Україні 12 тисяч 35-мм снарядів, які закупила багато десятиліть тому.

У початковому контракті на продаж зброї Німеччині прописано, що Швейцарія має погодити будь-який подальший її продаж чи передачу безоплатно. Значна частина політиків у Швейцарії досі залишаються при думці, що своєю згодою поставили б під питання політичний нейтралітет країни. Так, навесні Швейцарія не дозволила Данії передати Україні близько двох десятків бронетранспортерів Piranha свого виробництва.

Ламбрехт у листі аргументує, що у даному випадку зброя передається Україні для самозахисту, і це дуже важливо у тому числі для захисту маршрутів експорту зерна з українських чорноморських портів. Паралельно зусиль докладають також українські дипломати.

Офіційну відповідь на запит Берн ще не надав.

Окремі німецькі політики на тлі цієї суперечки вже закликали розірвати існуючі угоди щодо озброєння зі Швейцарією.

Так, Маркус Фабер з фракції "Вільних демократів" заявив, що будь-яка країна, яка зараз не бажає погодитись на передачу зброї державі, що є жертвою агресії, не може вважатися надійним постачальником і для Німеччини. "Якщо Швейцарія відмовляє у цьому Україні, ... то й нам з міркувань безпеки не варто купувати щось у Швейцарії", - заявив він.

Схожу думку висловив і Родеріх Кізеветтер з опозиційної ХДС, член комітету закордонних справ у Бундестазі. "Якщо хтось ухиляється від дій у такій ситуації, то має погодитися зі звинуваченнями у неспроможності надавати допомогу", - заявив він.

У Швейцарії деякі депутати обурилися критикою з Німеччини, а керівник правопопулістської Швейцарської народної партії Марко Чьєза навіть відреагував натяком на минуле, заявивши, що "втручання Німеччини у політику інших країн ніколи не закінчувалось нічим добрим".

"Уряд Швейцарії - правий. Очевидно, що постачання зброї у зону конфлікту порушить ключові принципи того, що для Швейцарії означає нейтралітет. Німеччина, наш дружній сусід, знає про наші закони і зобов'язання, і не мала би ставити нас у таку ситуацію", - вважає колишній посол Швейцарії у Німеччині Томас Борер, який доклався до розробки швейцарського законодавства щодо нейтралітету.

Відповідні снаряди виготовляються також у Бразилії, але там також не захотіли давати згоду на реекспорт.