Фінансові новини
- |
- 12.10.22
- |
- 14:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США надали Україні вдвічі більше допомоги за ЄС - звіт
09:18 12.10.2022 |
США надали Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому військову допомогу на суму, яка майже вдвічі перевищує суму зобов'язань усіх членів та інституцій Європейського Союзу разом узятих, ідеться у звіті німецького Кільського інституту світової економіки.
"Це мізерний показник для великих європейських країн, особливо враховуючи, що велика кількість з того, що вони пообіцяли, надходить в Україну з великою затримкою", - цитує звіт у вівторок, 11 жовтня, агентство AFP.
У переліку найбільших постачальників зброї для України слідом за США йдуть Великобританія, Польща та Німеччина. Сполучені Штати взяли на себе зобов'язання з надання оборонної допомоги на близько 27,6 мільярда євро, Великобританія - на 3,7 мільярда, Польща - на 1,8.
Допомога Україні з ЄС знижується
Кільський інститут зазначає, що протягом літа зобов'язання допомоги, які взяли на себе європейські країни, скоротилися та залишаються на низькому рівні.
Наприклад, Франція, яка має одну з найбільших армій у Європі, станом на 3 жовтня поставила озброєнь на суму 220 мільйонів євро і посідає лише дев'яте місце серед країн-донорів. Представники міністерства оборони Франції стверджують, що запаси важкого озброєння у країні обмежені, тому Париж, який передав Україні 18 самохідних артилерійських установок Caesar, не може надати більше, не поставивши під загрозу національну безпеку. Однак 10 жовтня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв збільшити підтримку, зазначає AFP.
Найщедріші країни
Якщо брати не абсолютні цифри, а співвідношення наданої підтримки до внутрішнього валового продукту, то на перше місце виходять Латвія та Естонія, які витратили на військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні 0,9 та 0,8 відсотка ВВП відповідно. Тим часом США та Великобританія витратили лише по 0,2 відсотка ВВП.
Також сильно різниться співвідношення кількості наданої техніки до запасів країн. Польща взяла зобов'язання надати 240 танків, що становить 30 відсотків від її запасів, Чехія - 20, а Словенія надіслала 28 старих моделей танків в обмін на новіші з Німеччини. 20 гаубиць, наданих Великобританією, становили 20 відсотків її запасів, а 126 відповідних установок від США, - лише близько п'яти відсотків запасів країни.
|
|
ТЕГИ
Курс безготівкових валютних операцій
встановлений з 21.07.22
|куп.
|прод.
|USD
|36.5686
|36.9342
Згідно постанови НБУ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала першу систему ППО IRIS-T від Німеччини - ЗМІ
|Залякування не працює. Путін не розуміє, що робити з новою реальністю
|МВФ надалі утримується від макропрогнозу для України на 2023р.
|Байден пообіцяв надати Україні передові системи ППО
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Столтенберг: посилення протиповітряної оборони України буде топ-пріоритетом НАТО
|«Армія дронів»: підписано контракти на закупівлю безпілотників на 1,9 мільярда
|США надали Україні вдвічі більше допомоги за ЄС - звіт
|Засідання формату «Рамштайн»: у США розповіли, на чому зосередиться Контактна група
|Путін скоїв воєнні злочини, не бачу причини з ним зустрічатися - Байден
|В Україну прибули ще чотири РСЗВ HIMARS, - Резніков
Бізнес
|Нобелівську премію з економіки отримали вчені зі США за дослідження банків та фінансових криз
|Google випустила смартгодинник Pixel Watch — автономність до 24 годин і ціна €379 (€429 за версію з LTE)
|Google випустила смартфони Pixel 7 та Pixel 7 Pro з новим процесором Tensor G2
|Білий дім запропонував Білль про права ШІ - він повинен захистити американських громадян від самого ШІ
|Lamborghini презентував оновлений 666-сильний Urus
|Вийшли огляди відеокарт Intel Arc A770 та A750: продуктивність, як у GeForce RTX 3060, але помітно дешевше
|Tesla відмовиться від ультразвукових датчиків, залишивши тільки камеру для допомоги водію