Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

На сьогодні заброньовано 900-950 тис. людей - Шмигаль

 

Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тис. людей.

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2825
  0,0464
 0,11
EUR
 1
 43,5594
  0,1322
 0,30

Курс обміну валют на сьогодні, 10:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,1317  0,06 0,14 42,9857  0,16 0,37
EUR 43,5109  0,01 0,02 44,4261  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2800  0,02 0,06 42,3000  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес