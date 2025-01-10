На сьогодні заброньовано 900-950 тис. людей - Шмигаль

Прем'єр-Міністр Денис Шмигаль заявляє, що на сьогодні в Україні від мобілізації заброньовано 900-950 тис. людей.

"Станом на сьогодні заброньовано, щоб не давати точної кількості, менше ніж мільйон - у районі між 900 і 950 тис. людей", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в ютубі веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

За словами прем'єра, ця кількість є прийнятною, вона фіксована вже тривалий час і не впливає на процеси мобілізації, які потрібні Генеральному штабу й Міністерству оборони.

