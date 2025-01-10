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Понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через застосунок «Резерв+»
Мобільний застосунок "Резерв+" дав змогу закрити понад 36 тис. вакансій у Силах оборони України, повідомляють на сайті Міністерства оборони України в четвер.
"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду в армії. Рекрутинг стає одним з незамінних інструментів в екосистемі для військовозобов'язаних, яку ми створюємо. А в цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську й використовувати свої знання максимально ефективно", - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.
Найчастіше користувачі подавалися на вакансії у штабній службі, транспортному забезпеченні й підрозділах БПЛА. Також високий інтерес викликали вакансії в піхотних підрозділах і розвідці. З посад найбільш затребувані водії, оператори БПЛА різних типів, механіки-слюсарі, розвідники, діловоди.
Найбільше заявок надійшло до 12 бригади Національної гвардії України "Азов", 14 окремого полку безпілотних авіакомплексів, 13 бригади "Хартія", Сил логістики та спецпідрозділу СБУ.
Сервіс рекрутингу запустили в "Резерв+" у жовтні 2024 року. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує понад 5 тис. відкритих посад у Силах оборони, і їхня кількість щодня зростає, зазначають у відомстві.
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