Понад 36 тис. українців відгукнулися на вакансії в Силах оборони через застосунок «Резерв+»

Мобільний застосунок "Резерв+" дав змогу закрити понад 36 тис. вакансій у Силах оборони України, повідомляють на сайті Міністерства оборони України в четвер.

"Ця цифра доводить, що сервіс рекрутингу в "Резерв+" став одним з найпопулярніших місць, де українці шукають собі посаду в армії. Рекрутинг стає одним з незамінних інструментів в екосистемі для військовозобов'язаних, яку ми створюємо. А в цій екосистемі ми пропонуємо можливість напряму знайти своє місце у війську й використовувати свої знання максимально ефективно", - зазначила заступниця міністра оборони України з цифровізації Катерина Черногоренко.

Найчастіше користувачі подавалися на вакансії у штабній службі, транспортному забезпеченні й підрозділах БПЛА. Також високий інтерес викликали вакансії в піхотних підрозділах і розвідці. З посад найбільш затребувані водії, оператори БПЛА різних типів, механіки-слюсарі, розвідники, діловоди.

Найбільше заявок надійшло до 12 бригади Національної гвардії України "Азов", 14 окремого полку безпілотних авіакомплексів, 13 бригади "Хартія", Сил логістики та спецпідрозділу СБУ.

Сервіс рекрутингу запустили в "Резерв+" у жовтні 2024 року. Завдяки співпраці з платформою працевлаштування Lobby X сервіс пропонує понад 5 тис. відкритих посад у Силах оборони, і їхня кількість щодня зростає, зазначають у відомстві.