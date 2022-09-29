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Німецька розвідка ділиться з Україною секретною інформацією – ЗМІ
09:03 29.09.2022 |
Федеральний уряд Німеччини підтримує Україну в її оборонній кампанії проти Росії інтенсивніше, ніж це публічно визнається, зокрема, ділиться розвідувальною інформацією.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Федеральна розвідувальна служба (BND) з початку літа в рамках секретної операції надавала Україні секретну інформацію із зони бойових дій. Серед понад сотні повідомлень, які надійшли до української спецслужби, були також супутникові знімки та інформація про російські позиції, отримана з перехоплених переговорів.
У безпекових колах підтвердили співпрацю між BND та українською спецслужбою. У квітні до Києва були доставлені спеціальні технічні матеріали для безпечної передачі даних.
Однак в урядовому окрузі Берліна підкреслюють, що передана інформація "безпосередньо" не придатна для українських атак на російські війська. Натомість фотографії російських позицій або деталі складів боєприпасів на окупованих Росією територіях слугували для того, щоб українці мали більше уявлення про ситуацію.
Про всяк випадок, BND звернулася до судді з проханням перевірити законність операції з надання чутливої допомоги. Відповідний юридичний висновок стосувався "допустимості передачі цільової інформації в Україну".
Військові використовують термін "таргетинг" для позначення підготовки до атак на військові об'єкти. Юридичний висновок засвідчив, що передача інформації BND не зробить Німеччину автоматично стороною у війні. Канцлер Олаф Шольц хоче уникнути цього за будь-яку ціну.
Тим не менш, як зазначає Spiegel, співпраця, яка досі трималася в таємниці, є більш ніж вибухонебезпечною. У всіх закордонних місіях, наприклад, в Афганістані, німецький уряд ретельно стежив за тим, щоб німецька інформація не була використана для смертоносних військових операцій іншими країнами. У той час Берлін прагнув, перш за все, не допустити використання Сполученими Штатами німецької розвідки для цілеспрямованого вбивства командирів талібів. Німеччина також встановила суворі правила в Малі, щоб запобігти використанню Францією даних з безпілотних літальних апаратів для проведення потужних антитерористичних операцій.
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