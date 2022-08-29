Чехія та Польща закриють небо Словаччини, яка має віддати Україні свої Міг-29

Чехія та Польща допоможуть забезпечити повітряну безпеку Словаччини, доки її ВПС переходять із винищувачів МіГ-29 на літаки, вироблені в США.

Про це в суботу заявили у чеському міністерстві оборони. Голова відомства Яна Чорнохова, її польський колега Маріуш Блащак та голова словацького оборонного відомства Ярослав Над у суботу підписали відповідну угоду.

"Домовленість набуде чинності 1 вересня, коли експлуатація словацьких винищувачів МіГ-29 припиниться", - йдеться у заяві міноборони Чехії.

Словаччина - член НАТО. Російські винищувачі вона планує замінити на американські F-16.

А свої МіГ-29 Словаччина планує передати Україні.

В кінці липня міністр оборони Словаччини Ярослав Над під час зустрічі з його британським колегою Беном Уоллесом у Братиславі заявив, що Словаччина готова розглянути питання про надання Україні винищувачів МіГ-29.

Тоді видання Washington Post повідомило, що йдеться про 11 винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати Україні вже до кінця серпня, якщо домовиться із союзниками.

Про намір передати Україні винищувачі прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер заяви ще на початку липня. Тоді він повідомив про це в ефірі чеського телебачення разом з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Лідери обох країн оголосили, що з вересня Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, поки країна не отримає замовлені літаки F-16.

Зараз Польща та Чехія уклали угоду про захист словацького неба, тож можна очікувати подальших заяв щодо літаків для України.

З початку вторгнення 24 лютого Україна закликала західних союзників надати їй військові літаки, щоб кинути виклик перевазі Росії в повітрі.

11 літаків - це може бути вагомий внесок Словаччини.

Раніше Словаччина передала Україні систему ППО С-300.

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на вершині списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися з ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Можлива передача МіГ-29 - добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики, яким потрібно буде зовсім небагато часу, щоб опанувати специфіку словацьких МіГів, модернізованих у рамках особливої програми.

Зрештою, словацькі МІГи можуть стати "пожежним" рішенням гострої нестачі бойової авіації нині - їх можуть передати до кінця серпня.

У майбутньому, ймовірно, Україна отримає винищувачі F-16, програма підготовки українських пілотів для яких зараз проходить затвердження в Конгресі США.

Коли це станеться невідомо, оскільки саму програму ще остаточно не затвердили, а про передачу F-16 взагалі поки що говорять лише експерти, і немає навіть твердої впевненості, що це в результаті будуть саме ці літаки.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим - безпілотники поки не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.

11 літаків - досить велика партія літаків. Їх вистачило б на те, щоб сформувати ескадрилью. До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГ-29 та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.