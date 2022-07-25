Бербок не виключає провалу кругових постачань танків Україні

Німеччина не відкидає провалу так званих кругових поставок танків Україні, про які домовилися з Польщею, та хоче зайнятися пошуками альтернатив. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю газеті Bild, витяги з якого видання опублікувало 22 липня.

"Якщо цей шлях був неправильним, то ми повинні обміркувати ситуацію і подивитися, як ми можемо активно сприяти іншим чином", - сказала міністерка і додала, що в ситуації війни не відразу зрозуміло, який шлях є ідеальним. Бербок зазначила, що обмін технікою ініціювали, "оскільки на той час він здавався найкращим і найоперативнішим засобом", але тепер німецькому уряду доводиться розбиратися, чому такий обмін "очевидно, не відбувається", і чи має Німеччина надати іншу підтримку в таких умовах.

При цьому звинувачення у порушенні обіцянок, висунуті польським урядом, вона відкинула. "У подібній ситуації ніхто не обманюватиме своїх європейських сусідів. Із самого початку було ясно, що ми не зможемо замінити всі танки за одну ніч", - наголосила вона. За її словами, Німеччина не може поставити нові бронетранспортери, яких Бундесвер не має, але може доставити негайно інші види техніки.

Кругові постачання озброєнь

Наприкінці квітня німецький Бундестаг підтримав постачання важких озброєнь Україні переважною більшістю голосів, при чому як з партій коаліції, так і опозиції. Депутати закликали уряд продовжити та прискорити надання техніки Україні, розширивши передачу важких і складних систем озброєнь, наприклад, у рамках кругових поставок.

Про кругові поставки - компенсацію важкої техніки радянського виробництва, з якою українські військові добре знайомі - Німеччина домовилися з Чехією. На першому етапі Чехія мала би отримати "Леопард-2А4" та один танковий транспортер. Також канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про домовленість з Грецією, в рамках якої Афінам мають надати німецькі бойові машини піхот.

Обмін передбачений і з Польщею, але в травні польський президент Анджей Дуда звинуватив Берлін у порушенні обіцянки. За словами представника уряду ФРН Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), Польща наполягала на наданні їй замість Т-72 найсучасніших німецьких танків Leopard 2 A7. "Проблема в тому, що сам Бундесвер має такі танки лише в обмеженій кількості. Якщо не помиляюся, їх приблизно 50. Інші - на підході. Але вони не простоюють десь на автомобільному паркуванні або заводській території, їх ще треба зробити, на що потрібно багато часу", - зазначив політик.

Військова допомога ФРН Україні

Напередодні голова комітету Бундестагу з оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) заявила, що Німеччині слід відмовитися від кругових постачань важких озброєнь Україні та почати надавати їх безпосередньо. "Ми повинні знайти в собі мужність визнати, що це працює не так, як ми собі уявляли, відповідно, маємо замість них перейти до прямих поставок", - сказала вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post.

Наприкінці червня уряд німецький уряд вперше оприлюднив перелік зброї, безпосередньо наданої Україні. 12 липня список військової допомоги від Німеччини Україні оновили. Згідно з ним, передача зенітних самохідних установок Gepard, комплекса протиповітряної оборони Iris-T SLM і реактивних систем залпового вогню Mars надалі залишається у планах.