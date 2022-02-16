В Раду проходят 7 партий, лидирует «Евросолидарность» - соцопрос КМИС

Семь политических партий преодолели бы 5%-ный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в первой половине февраля, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии 5-13 февраля.

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 22,9% определившихся с выбором опрошенных, за "Слугу народа" – 16,4%, за "Батькивщину" – 11,5%, за "Оппозиционную платформу за жизнь" – 10,1%, за партию "Наши" Евгения Мураева – 6,2%, за "Разумную политику" Дмитрия Разумкова – 5,8%, за "Силу и честь" Игоря Смешко – 5,1%.

За "Радикальную партию" Олега Ляшко проголосовали бы 4,3% респондентов, определившихся с выбором, за "Украинскую стратегию Гроймана" – 3,8%.

За Партию Шария выразили готовность отдать голоса 2,8%, за "Свободу" – 2,5%, за "УДАР" – 2,2%, за "Самопомич" – 1,4%, за партии "За майбутне" и "Национальный корпус" – по 0,9%, за партию "Пропозиция" – 0,8%, за "Голос" – 0,7%, за остальные политсилы вместе взятые – 1,7%.

15,3% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,5% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 13,9% затруднились с ответом, 0,9% отказались отвечать.

По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг "Евросолидарности", "Батькивщины", "ОПЗЖ", партий "Наши", "Разумная политика", "Пропозиция" вырос. В то же время рейтинг "Слуги народа", "Силы и чести", Радикалькой партии, "Украинской стратегии Гройсмана", Партии Шария, "Свободы", "УДАРа", "Самопомочи", "За майбутне" и "Голоса" снизился. Рейтинг "Национального корпуса" за этот период не изменился.





% серед усіх респондентів

100% у стовпчику Різним респондентам партії зачитувалися в різному порядку Запитання стояло першим в анкеті Україна в цілому Захід[2] Центр Південь Схід «Батьківщина» (Тимошенко) 7,8 10,5 9,1 5,3 3,4 «Голос» (Рудик) 0,5 1,0 0,5 0,2 0,0 «За Майбутнє» (Палиця) 0,6 1,6 0,3 0,2 0,0 «Європейська солідарність» (Порошенко) 15,5 20,9 16,1 10,9 11,3 «Наші» (Мураєв) 4,2 2,4 2,3 4,7 11,8 «Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович) 6,8 1,9 3,3 10,8 18,6 «Партія Шарія» 1,9 0,1 1,7 2,9 4,1 «ПроПозиція» (Філатов) 0,5 0,0 0,1 2,0 0,0 «Розумна політика» (Разумков) 3,9 3,2 4,6 4,0 3,3 «Самопоміч» (Садовий) 0,9 2,4 0,5 0,0 1,0 «Свобода» (Тягнибок) 1,7 3,6 1,6 0,6 0,0 «Сила і Честь» (Смешко) 3,5 3,5 4,2 2,9 2,5 «Слуга народу» (Шуляк) 11,1 8,2 11,1 15,3 9,2 «Україна – наш дім» (Колесніков) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 «Українська стратегія Гройсмана» 2,6 2,3 4,8 1,0 0,3 «Національний корпус» (Білецький) 0,6 0,6 0,8 0,5 0,2 Радикальна партія (Ляшко) 2,9 2,6 4,2 2,1 1,6 «УДАР» (Кличко) 1,5 0,9 2,3 1,4 0,7 Інша партія 1,1 0,8 1,3 0,9 1,7 НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 15,3 12,7 16,0 16,6 16,2 ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ ВСІ ПАРТІЇ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 2,5 2,4 2,8 2,8 1,5 ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 13,9 17,4 12,0 13,6 12,3 ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ) 0,9 1,2 0,7 1,2 0,0

% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися

100% у стовпчику Різним респондентам партії зачитувалися в різному порядку Запитання стояло першим в анкеті Україна в цілому Захід Центр Південь Схід «Батьківщина» (Тимошенко) 11,5 15,8 13,2 8,1 4,9 «Голос» (Рудик) 0,7 1,5 0,8 0,3 0,0 «За Майбутнє» (Палиця) 0,9 2,4 0,5 0,3 0,0 «Європейська солідарність» (Порошенко) 22,9 31,5 23,5 16,5 16,2 «Наші» (Мураєв) 6,2 3,5 3,3 7,2 16,8 «Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович) 10,1 2,8 4,9 16,4 26,5 «Партія Шарія» 2,8 0,1 2,4 4,4 5,9 «ПроПозиція» (Філатов) 0,8 0,0 0,1 3,0 0,0 «Розумна політика» (Разумков) 5,8 4,9 6,7 6,0 4,7 «Самопоміч» (Садовий) 1,4 3,5 0,7 0,0 1,4 «Свобода» (Тягнибок) 2,5 5,4 2,3 1,0 0,0 «Сила і Честь» (Смешко) 5,1 5,3 6,1 4,4 3,5 «Слуга народу» (Шуляк) 16,4 12,3 16,1 23,2 13,1 «Україна – наш дім» (Колесніков) 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 «Українська стратегія Гройсмана» 3,8 3,5 7,0 1,5 0,5 «Національний корпус» (Білецький) 0,9 1,0 1,1 0,8 0,3 Радикальна партія (Ляшко) 4,3 3,9 6,1 3,3 2,2 «УДАР» (Кличко) 2,2 1,3 3,3 2,2 1,0 Інша партія 1,6 1,2 1,8 1,3 2,5

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.