В Раду проходят 7 партий, лидирует «Евросолидарность» - соцопрос КМИС

За партию "Европейская солидарность" проголосовали бы 22,9% определившихся с выбором опрошенных, за "Слугу народа" – 16,4%, за "Батькивщину" – 11,5%, за "Оппозиционную платформу за жизнь" – 10,1%, за партию "Наши" Евгения Мураева – 6,2%, за "Разумную политику" Дмитрия Разумкова – 5,8%, за "Силу и честь" Игоря Смешко – 5,1%.
За "Радикальную партию" Олега Ляшко проголосовали бы 4,3% респондентов, определившихся с выбором, за "Украинскую стратегию Гроймана" – 3,8%.
За Партию Шария выразили готовность отдать голоса 2,8%, за "Свободу" – 2,5%, за "УДАР" – 2,2%, за "Самопомич" – 1,4%, за партии "За майбутне" и "Национальный корпус" – по 0,9%, за партию "Пропозиция" – 0,8%, за "Голос" – 0,7%, за остальные политсилы вместе взятые – 1,7%.
15,3% из общего количества опрошенных не пошли бы на выборы, 2,5% испортили бы бюллетень или вычеркнули всех кандидатов, 13,9% затруднились с ответом, 0,9% отказались отвечать.
По сравнению с декабрем 2021 года рейтинг "Евросолидарности", "Батькивщины", "ОПЗЖ", партий "Наши", "Разумная политика", "Пропозиция" вырос. В то же время рейтинг "Слуги народа", "Силы и чести", Радикалькой партии, "Украинской стратегии Гройсмана", Партии Шария, "Свободы", "УДАРа", "Самопомочи", "За майбутне" и "Голоса" снизился. Рейтинг "Национального корпуса" за этот период не изменился.
% серед усіх респондентів
|100% у стовпчику Різним респондентам партії зачитувалися в різному порядку Запитання стояло першим в анкеті
|Україна в цілому
|Захід[2]
|Центр
|Південь
|Схід
|«Батьківщина» (Тимошенко)
|7,8
|10,5
|9,1
|5,3
|3,4
|«Голос» (Рудик)
|0,5
|1,0
|0,5
|0,2
|0,0
|«За Майбутнє» (Палиця)
|0,6
|1,6
|0,3
|0,2
|0,0
|«Європейська солідарність» (Порошенко)
|15,5
|20,9
|16,1
|10,9
|11,3
|«Наші» (Мураєв)
|4,2
|2,4
|2,3
|4,7
|11,8
|«Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович)
|6,8
|1,9
|3,3
|10,8
|18,6
|«Партія Шарія»
|1,9
|0,1
|1,7
|2,9
|4,1
|«ПроПозиція» (Філатов)
|0,5
|0,0
|0,1
|2,0
|0,0
|«Розумна політика» (Разумков)
|3,9
|3,2
|4,6
|4,0
|3,3
|«Самопоміч» (Садовий)
|0,9
|2,4
|0,5
|0,0
|1,0
|«Свобода» (Тягнибок)
|1,7
|3,6
|1,6
|0,6
|0,0
|«Сила і Честь» (Смешко)
|3,5
|3,5
|4,2
|2,9
|2,5
|«Слуга народу» (Шуляк)
|11,1
|8,2
|11,1
|15,3
|9,2
|«Україна – наш дім» (Колесніков)
|0,0
|0,0
|0,0
|0,0
|0,4
|«Українська стратегія Гройсмана»
|2,6
|2,3
|4,8
|1,0
|0,3
|«Національний корпус» (Білецький)
|0,6
|0,6
|0,8
|0,5
|0,2
|Радикальна партія (Ляшко)
|2,9
|2,6
|4,2
|2,1
|1,6
|«УДАР» (Кличко)
|1,5
|0,9
|2,3
|1,4
|0,7
|Інша партія
|1,1
|0,8
|1,3
|0,9
|1,7
|НЕ ПІШОВ(ЛА) БИ НА ВИБОРИ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|15,3
|12,7
|16,0
|16,6
|16,2
|ЗІПСУВАВ(ЛА) БИ БЮЛЕТЕНЬ / ВИКРЕСЛИВ(ЛА) БИ ВСІ ПАРТІЇ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|2,5
|2,4
|2,8
|2,8
|1,5
|ВАЖКО СКАЗАТИ, ЩЕ НЕ ВИРІШИВ(ЛА) (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|13,9
|17,4
|12,0
|13,6
|12,3
|ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДІ (НЕ ЗАЧИТУВАТИ)
|0,9
|1,2
|0,7
|1,2
|0,0
% серед респондентів, які збираються голосувати і визначилися
|100% у стовпчику Різним респондентам партії зачитувалися в різному порядку Запитання стояло першим в анкеті
|Україна в цілому
|Захід
|Центр
|Південь
|Схід
|«Батьківщина» (Тимошенко)
|11,5
|15,8
|13,2
|8,1
|4,9
|«Голос» (Рудик)
|0,7
|1,5
|0,8
|0,3
|0,0
|«За Майбутнє» (Палиця)
|0,9
|2,4
|0,5
|0,3
|0,0
|«Європейська солідарність» (Порошенко)
|22,9
|31,5
|23,5
|16,5
|16,2
|«Наші» (Мураєв)
|6,2
|3,5
|3,3
|7,2
|16,8
|«Опозиційна платформа – За життя» (Бойко, Медведчук, Рабінович)
|10,1
|2,8
|4,9
|16,4
|26,5
|«Партія Шарія»
|2,8
|0,1
|2,4
|4,4
|5,9
|«ПроПозиція» (Філатов)
|0,8
|0,0
|0,1
|3,0
|0,0
|«Розумна політика» (Разумков)
|5,8
|4,9
|6,7
|6,0
|4,7
|«Самопоміч» (Садовий)
|1,4
|3,5
|0,7
|0,0
|1,4
|«Свобода» (Тягнибок)
|2,5
|5,4
|2,3
|1,0
|0,0
|«Сила і Честь» (Смешко)
|5,1
|5,3
|6,1
|4,4
|3,5
|«Слуга народу» (Шуляк)
|16,4
|12,3
|16,1
|23,2
|13,1
|«Україна – наш дім» (Колесніков)
|0,1
|0,0
|0,0
|0,0
|0,5
|«Українська стратегія Гройсмана»
|3,8
|3,5
|7,0
|1,5
|0,5
|«Національний корпус» (Білецький)
|0,9
|1,0
|1,1
|0,8
|0,3
|Радикальна партія (Ляшко)
|4,3
|3,9
|6,1
|3,3
|2,2
|«УДАР» (Кличко)
|2,2
|1,3
|3,3
|2,2
|1,0
|Інша партія
|1,6
|1,2
|1,8
|1,3
|2,5
Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) среди 2000 респондентов старше 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% - для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.