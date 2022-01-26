Макрон обвинил Россию в политике дестабилизации

Президент Франции Эмманюэль Макрон обвинил Москву в том, что за последние годы она все больше проводит в Восточной Европе дестабилизирующую политику. Об этом он заявил во вторник, 25 января, в Берлине, перед встречей с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

Отметив, что не может сказать, какова цель политики российского президента Владимира Путина, французский лидер указал, что видит "все больше и больше дестабилизирующих действий". То, что они не прекращаются, по словам Макрона, вызывает беспокойство в Европе.

Макрон и Шольц вновь подчеркнули, что России придется считаться с серьезными последствиями, если она нападет на Украину. Германский канцлер выступил в защиту отказа Берлина от поставок оружия Киеву, заявив, что ФРГ вносит очень большой вклад в развитие Украины, которая "знает, что может положиться на Германию".

Макрон: нельзя отказываться от "нормандского формата"

Оба государственных лидера также подчеркнули важность "нормандского формата" для разрешения конфликта вокруг Украины, несмотря на то, что его результаты пока не оправдали ожиданий. По мнению Макрона, прекратить работу в таком формате значило бы, что "политические действия больше не рассматриваются": "Поэтому я считаю важным, чтобы мы продолжали неизменно взаимодействовать". По словам французского президента, следующая встреча на высшем уровне в "нормандском формате" должна состояться в Германии.

Россия стянула к границе с Украиной около ста тысяч военнослужащих. Запад подозревает Москву в намерении вновь вторгнуться в Украину, однако Кремль отрицает наличие у него таких планов и со своей стороны требует от НАТО письменных гарантий непринятия Украины в свой состав. НАТО заявляет, что это требование для нее неприемлемо. Переговоры между Россией и Западом пока не привели к прорыву в деле урегулирования кризиса вокруг Украины.