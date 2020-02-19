Пять причин для Венгрии: почему и как Будапешт меняет тактику в отношении Украины

Дмитрий Тужанский / Европейская правда

Последние визиты венгерских чиновников в Украину выглядят позитивными настолько, что это даже немного сбивает с толку. Особенно учитывая остроту конфликта с Венгрией на протяжении последних 2,5 лет.

На встречах с прессой в Киеве и министр иностранных дел Петер Сийярто, и венгерский еврокомиссар Оливер Вархейи вели себя так, словно окончательное взаимопонимание - дело уже решенное, осталось просто провести встречу Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Действительно, Киев и Будапешт сегодня ближе к нормализации отношений, чем когда-либо начиная с осени 2017-го, но говорить об этом как о свершившемся факте, к сожалению, преждевременно.

Тем более, что сам Орбан не планирует отказываться от ключевого требования к Украине - возвращение венгерскому нацменьшинству того объема прав, который был у него ранее.

Таким образом, команда Виктора Орбана лишь меняет тактику в отношении Украины, но не стратегию.

Новая тактика Будапешта

Вместо излюбленного и фирменного стиля провоцирования конфликтов Венгрия, похоже, переходит к классической (если хотите, скучной) дипломатии.

По крайней мере, временно.

Именно поэтому глава МИД Венгрии Петер Сийярто терпеливо выслушивал на каждой встрече в Киеве, что Украина выполнила все ключевые рекомендации "Венецианки" и Будапешт должен немедленно снять свое вето в НАТО.

И потому он так дипломатично отреагировал на слишком жесткое заявление министра образования Украины Анны Новосад, которая раскрыла и сразу же отвергла предложения венгерской стороны.

Отсюда и договоренность провести уже в марте заседание межправительственной украинско-венгерской комиссии, которая не работала последние семь лет.

Хотя в целом такая тактика для Будапешта не нова.

В свое время по такому же сценарию произошли изменения в отношениях Венгрии со Словакией, Сербией и даже Румынией, с нормализацией их отношений после острых споров.

У этого сценария есть все шансы заработать и в украинско-венгерских отношениях. А если быть оптимистами - то он уже заработал.

К слову, Виктор Орбан готовится в этом году открыть на Закарпатье футбольную академию, построенную на средства венгерского правительства - и это опять же то же самое, что он делал в свое время в сербской Воеводине и Дунайской Стреде на юге Словакии в знак примирения и дружбы после жестких споров о правах венгерского меньшинства в этих странах.

Почему же произошло это изменение риторики Венгрии?

Орбана вынудили к этому обстоятельства. И не только те, которые создала украинская сторона.

Почему Орбан (не) отступает

Но если кому-то кажется, что Виктор Орбан готов капитулировать в украинском вопросе, то эту версию сразу нужно забыть. Капитуляция - это не о политике Орбана. Он - это вечная борьба.

Изменить тактику на украинском направлении венгерского премьера заставило, в первую очередь, следующее:

Первое: смена президента Украины.

С Порошенко у Орбана еще до принятия закона об образовании возникли личное недоверие и неприязнь. Зато во Владимире Зеленском венгры увидели новые возможности. Именно поэтому Виктор Орбан уже почти год стремится к личной встрече с ним и не скрывает этого.

Но никто не согласится на встречу в условиях той риторики в адрес Киева, которую "заряжал" Будапешт во времена Порошенко.

Второе: Венгрия добилась выполнения задачи-минимума по языку образования.

Речь идет о выводе частных школ за рамки 7-й языковой статьи и пролонгации переходного периода до 2023 года.

При этом в Будапеште многие осознали невозможность существенно повлиять на образовательную политику в Украине в ближайшей перспективе даже при Зеленском. Лишним доказательством этого служит то, что Венгрия последний год активно развивает частную образовательную инфраструктуру на Береговщине.

Закарпатский венгерский институт имени Ференца Ракоци II еще в конце 2018 года получил от венгерского правительства 2,5 млрд форинтов, что эквивалентно почти 200 млн гривен. Это только на 70 млн меньше, чем годовой бюджет всего Берегова. На эти деньги, в частности, институт взял в аренду бывшую Береговскую школу №2 и развивает на ее мощностях венгерский колледж.

Третье: появление на повестке дня в Украине других крайне важных для Венгрии вопросов, таких как двойное гражданство, новое законодательство о нацменьшинствах.

При открытой конфронтации с Киевом влияние Будапешта на окончательные решения по этим вопросах сводится к минимуму.

Четвертое: потеря венграми ряда должностей в Украине.

Уже больше года продолжается существенное сворачивание венгерского влияния в Украине, в первую очередь на Закарпатье - с риском потерять еще больше в этом году.

Так, за последние год-полтора: 1) венгерская община потеряла своего представителя в Верховной раде - Василий Брензович, на которого ставил Будапешт, с треском проиграл парламентские выборы; 2) СБУ фактически парализовала работу ключевого в Украине венгерского фонда Эгана Эде; 3) децентрализация и административно-территориальная реформа показали, что способны серьезно поколебать присутствие и влияние венгров в местной власти Закарпатья.

Более того, даже на выборах в новосозданной венгерской Косоньской ОТГ кандидат, поддерживаемый официальными венгерскими организациями, потерпел поражение.

Все это может обернуться политическим фиаско для Будапешта на местных выборах 2020 года - в то время как на предыдущих выборах, в 2015-м, венгры получили представительство практически во всех местных советах Закарпатья и золотую акцию в областном совете, которую обменяли на беспрецедентное представительство во власти региона.

Пятое: давление со стороны США и НАТО.

Виктор Орбан мастерски использовал венгерский вопрос в Украине как повод перезапустить отношения с Вашингтоном и выйти напрямую на "единомышленника" Дональда Трампа. ЕвроПравда писала об этом в статье "Атака ради Трампа: зачем Венгрия сохраняла конфликт с Украиной".

Но этот диалог должен приносить результаты и Белому дому - а этого не заметно.

Еще в 2018-м Вашингтон требовал от Будапешта немедленно решить спор с Киевом, но Орбан удерживал позиции, ссылаясь на то, что Украина все никак не выполнит рекомендации "Венецианки".

Сейчас это объяснение уже не работает.

К слову, за день до визита Сийярто в Киев, а именно 6 февраля, в венгерский МИД наведалась делегация топ-дипломатов стран-членов НАТО, которые требовали от Будапешта отказаться от вето в отношении Украины. По информации авторитетного венгерского издания Direkt36, на той встрече разгорелись острые дебаты, и гости вместе старались надавить на венгерских коллег.

По данным журналистов, на той встрече были представители не только США, Великобритании, Канады и Эстонии, традиционно поддерживающих Украину в НАТО, но и Франции, Германии и, что особенно важно - Румынии, которая тоже не в восторге от украинского образовательного закона.

Причина единства союзников, которая ошарашившая венгров в тот день, - не столько Украина, сколько Россия и ее агрессивные действия.

Однако, как утверждают источники Direkt36, на той встрече в Будапеште венгерские дипломаты отвергли ультиматум союзников, повторив, что стратегическая цель Венгрии и лично Виктора Орбана остается неизменной.

Украинский ответ на сакральный вопрос

Будапешт не собирается отказываться от требований к Украине вернуть закарпатским венграм те права, которые они имели раньше, - в первую очередь, право на образование на родном языке на всех уровнях, от детского сада до университета.

Теоретически, Венгрия может смягчить требование или не выдвигать его как ультиматум.

Но отказаться от этого требования вообще - никогда.

А сейчас, в год 100-летия Трианона, об этом нет смысла даже говорить!

Трианонский договор 1920 года, по которому после завершения I мировой войны Венгрия потеряла две трети своих территорий - это действительно сакральная тема не только для официального Будапешта, но и для рядовых венгров.

Мы подробно писали об этом в статье "Что скрывается за идеей автономии венгров?".

Так что и Киеву надо осознавать: Будапешт продолжит давление на Украину.

Если не через НАТО, то через ЕС. Тем более - учитывая, что в следующие пять лет еврокомиссаром по расширению будет работать венгр Оливер Вархейи.

Да, это давление будет другим - в конце концов, право вето в нынешних условиях сотрудничества Украины и ЕС почти не действует.

Но это то, что надо, в условиях, когда Будапешт хочет перезапустить отношения с Украиной на собственных условиях - пусть не получив полную победу в споре с Киевом, но точно не уступив и создав плацдарм на будущее.

К слову, Петер Сийярто во время визита в Киев публично заявил именно о "перезапуске" отношений. К тому же такой вариант вполне отвечает национальным интересам Киева, так как позволяет разблокировать работу в НАТО.

Но есть ли в интересах Украины в отношении Венгрии нечто большее, чем просто снятие вето?

Должно быть обязательно.

Проблема нынешней системы отношений - в том, что мы в последние годы шли в фарватере, который формировала Венгрия.

Киеву нужно наконец сформировать свои предложения, идеи проектов. Предложения о роли Венгрии в регионе. В конце концов, даже встречные требования Киева к Будапешту. Все это важно озвучить на предстоящей встрече Владимира Зеленского и Виктора Орбана.

Также в украинском портфеле обязательно должно быть стратегическое видение прав нацменьшинств и развития Закарпатья, пусть некоторые и будут убеждать, что это мелочно.

Для Будапешта это действительно сакральные вопросы. И если Киев так и не сформирует свою политику в этой сфере - мы в любой момент в будущем можем углубиться в новый изнурительный спор наподобие того, который длился последние 2,5 года.

Пришло время положить этому конец и наконец перевести наши отношения в скучную рутинную дипломатию.