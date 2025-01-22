Ізраїль запропонував передати Україні російську зброю, захоплену ЦАХАЛом у Лівані

Заступник міністра закордонних справ Ізраїлю Шаррен Хаскель під час зустрічі з послом України в Ізраїлі Євгеном Корнійчуком у вівторок запропонувала передати українській стороні російське озброєння, захоплене ЦАХАЛом, повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі у фейсбуці.

"Під час зустрічі посол подякував співрозмовниці за озвучену нею пропозицію передати Україні зброю російського виробництва, захоплену ЦАХАЛом у Лівані чи будь-де у ворогів Ізраїлю. Відзначено, що ця ініціатива є важливим кроком у визнанні спільних загроз, з якими стикаються обидві країни. Українська сторона висловила сподівання на позитивне рішення цього питання", - зазначено в повідомленні.

Сторони також обговорили актуальні спільні виклики для обох країн, зокрема військову співпрацю Ірану та Росії, яка становить загрозу національній безпеці і України, і Ізраїлю. Посол наголосив, що успішна протидія цій загрозі належить до спільних інтересів обох країн.

Також обговорено питання активізації двосторонніх контактів на високому та найвищому рівні, а також двосторонньої співпраці в економічній, консульській та гуманітарній сферах.