Нужны ли Украине американские фрегаты Oliver Hazard Perry

На прошлой неделе возобновилась гибридная война в Азовском море - россияне снова стали задерживать суда, следующие "в" и "из" портов Мариуполя и Бердянска.

Мало того, 28 октября по 2 ноября российское военное командование проводит масштабные учения группировки Черноморского флота и под этим предлогом закрывает сразу три немаленьких района акватории Азовского моря. А ведь на три недели после прохода "Донбасса" Керченским проливом практика задержаний судов была прекращена и многим уже казалось, что эта проблема что называется "рассосалась".

На обострение ответили традиционно - Европейский парламент выразил обеспокоенность, приняв резолюцию по ситуации в Азовском море, а министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что действия России в Азовском море по задержке судов из портов Бердянска и Мариуполя нанесли Украине ущерб на более чем миллиард гривен.

На этом фоне снова активизировались разговоры об оборонительных способностях украинского флота. Благо подоспел и повод - в определенных околовоенных кругах начали раскручивать информацию о том, что США могут продать (передать в рамках программы военной помощи) два фрегата типа Oliver Hazard Perry. Вскоре опять-таки анонимные источники в Генеральном штабе подтвердили эту информацию, добавив, что рассматривается вариант получения даже не двух, а трех кораблей.

На первый взгляд ситуация вполне "переможная" - флот получит три довольно современные боевые единицы по своему тоннажу и возможностям сопоставимые с флагманом нашего флота - "Гетманом Сагайдачным", что резко усилит его возможности. Но это только на первый взгляд. Попробуем же вкратце разобраться с особенностями возможной сделки и ее военной составляющей.

Итак, увы, первый в наших условиях вопрос - цена. Если верна информация, что фрегаты будут передавать в рамках программы "Избыточное имущество" (Excess Defense Article) Агентства по сотрудничеству в области оборонной безопасности Министерства обороны США, то тут есть один нюанс. Согласно концепции работы этого агентства материальное имущество передается союзнику бесплатно, но страна-получатель обязана оплатить текущий ремонт, а также упаковку, погрузку, обработку и транспортировку.

Примерно по этой же схеме нам уже передали два патрульных катера типа Island и это обошлось государству в кругленькую сумму - $10,1 млн. И эта сумма не окончательная - до передачи в ВМСУ эти корабли необходимо вооружить и поставить радиолокационную станцию. С фрегатами та же история - когда их выводили из боевого состава американского флота в 2015 г. с них демонтировали комплексы управляемого ракетного оружия, но оставили 76-мм пушку, 20-мм зенитную установку и два торпедных аппарата.

То есть в случае получения нам будет необходимо поставить как минимум противокорабельные ракеты "Нептун" и морской зенитно-ракетный комплекс. Причем "Нептун" осуществил лишь пару пусков, причем не на максимальную дальность (это официально, каков прогресс сейчас на самом деле неизвестно). Про морской ЗРК, который начали разрабатывать еще до начала войны 2014 г. вообще "глухо" - хотя опять-таки есть шанс, что его делают.

По некоторым данным, в целом такие расходы (включая подготовку экипажей, а зная какие проблемы были набрать два комплекта личного состава для Island, это отдельный весьма неприятный разговор) на три фрегата могут потянуть на $300 млн. Потянет ли военный бюджет в примерно $7 млрд (по некоторым оценкам выделенный на 2019 г.), сверстанный с учетом необходимости поддерживать группировку на Донбассе и рядом весьма амбициозных программ (включая ракетную), такую сумму вопрос думаю риторический.

Второй не менее важный вопрос - укладываются ли эти фрегаты в концепцию применения флота. Ведь на сегодня вполне очевидно, что у нас проблема не с блокированием россиянами судоходства в Азовском море - проблема гораздо более масштабная. Наши военные вполне отдают отчет, что угрозу представляет весь Черноморский флот РФ и стянутая на Азовское море группировка (которая в любой момент может вывесить флаги "Донецкой народной республики"). И в этих условиях нам нужно закрывать вопросы береговой обороны - причем довольно быстро и бюджетно. Поэтому как видится, сейчас более актуальным для Украины является насыщение флота ракетными катерами и разворачивание береговых противокорабельных комплексов.

Да - одним из плюсов "американцев" считается наличие палубы для базирования вертолета, которая даже может принимать вертолеты типа Airbus Helicopters H225, которые не так давно купили для МВД. Но эта "фича" крайне важна только в одном случае - если мы собираемся бороться с подводными лодками противника. Вполне очевидно, что такая задача на сегодня не стоит, но думаем, может понадобиться в не таком отдаленном будущем. Но вот стоит ли прямо сейчас платить такие деньги пока неясно.

Снова-таки, оглядываясь на весьма скромные финансовые возможности страны, стоит определиться с приоритетами - сначала создание "москитного" флота с временными базами в виде ПСК "Донбасс" и полноценной береговой обороны, а затем уже формирование ударной группировки в виде пары-тройки фрегатов (большего водоизмещения и осадки для мелкого Азовского моря и не надо). Но две такие дорогостоящие задачи одновременно наш оборонный бюджет вряд ли потянет.

А пока масштабное обновление флота еще только обсуждается - судя по ситуации с патрульными кораблями весь процесс может растянуться на три - четыре года, наше военно-политическое руководство делает реальные шаги. А именно - в строй ставят любые "бесхозные" суда. Так, не так давно командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко озвучил информацию, о том, что Администрация морских портов Украины передает в состав флота аварийно-спасательный буксир проекта 2262 "Александр Охрименко" (спущен на воду в 1987 г.) Причем до сих пор непонятно в каком качестве оно будет использоваться - по одним данным из-за своего достаточно современного водолазного оборудования он может стать плавбазой для 801-го отдельного отряда по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами ВМС Украины.

С другой стороны есть сведения, что перед передачей на "Александр Охрименко" будет установлено (или сейчас устанавливается) оборудование, которое позволит его использовать в качестве тральщика - постановщика мин. Косвенно об этом может свидетельствовать то, что решение о передаче судна было принято еще год назад. Если последняя информация окажется верной, то это будет прорыв, ведь необходимость в судах такого типа настолько велика, что в какой-то момент даже рассматривалась возможность приобретения четырех тральщиков у Дании.

В целом же можно говорить о том, что за последние несколько лет флот сделал качественный рывок. Изменилась и геополитическая обстановка - ведь еще пару лет назад дискуссии о том, сколько фрегатов нам передадут американцы даже сложно было даже представить.