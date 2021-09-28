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Roblox и музыкальные издатели урегулировали иск о нарушении авторских прав на 200 млн долларов
22:01 27.09.2021 |
В июне Национальная ассоциация музыкальных издателей (NMPA) подала иск на сумму 200 млн долларов, обвиняя студию Roblox, создавшую популярную одноименную игру, в том, что она позволяет игрокам незаконно использовать музыку, то есть нарушать авторские права. Теперь, примерно три месяца спустя, стороны уладили спор. Сегодня Roblox и NMPA объявили о мировом соглашении, которое предусматривает возможность участия членов NMPA в переговорах о своих собственных лицензионных сделках с игровой платформой. Финансовые условия урегулирования сторонами не разглашаются.
Сделка следует за аналогичным соглашением NMPA с Twitch, о которой было объявлено на прошлой неделе. То соглашение не дает создателям доступа к песням, которые они могут использовать в потоковом режиме. Вместо этого оно определяет новый механизм уведомления о нарушении авторских прав, который начинает с предупреждения, а не с наказания. В электронном письме сервис Twitch сообщил пользователям, что новый процесс более мягок к пользователям, ненамеренно включившим в потоковое вещание музыку, на использование которой у них не было разрешения.
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