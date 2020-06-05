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Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании им людей
11:59 05.06.2020 |
Мультимиллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс прокомментировал расхожие слухи о том, что он устроил пандемию коронавируса SARS-CoV-2, чтобы продавать вакцину под видом вживляемых в тело микрочипов. По словам Гейтса, он никогда не имел никакого отношения к микрочипам. "Это довольно трудно опровергать, потому что это так глупо и странно", - цитирует Билла Гейтса в четверг, 4 июня, издание Business Insider.
В свою очередь в интервью медиакомпании BBC мультимиллиардер отметил, что его беспокоит "существование всех этих сумасшедших идей". "Когда в конечном счете у нас появится вакцина, нам нужно будет добиться формирования группового иммунитета, чтобы около 80 процентов населения были вакцинированы. Но если они будут думать, что это афера, или что вакцины вредны, и люди не захотят вакцинирования, то болезнь продолжит убивать людей", - подчеркнул Гейтс.
Билл Гейтс стал героем теории заговора
во время пандемии коронавируса: ее сторонники верят, что вирус появился
и распространился по вине экс-главы Microsoft, который якобы планирует
нажиться на вакцине. Распространению слухов способствовало и то, что
фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил 300 млн долларов на разработку
вакцины от COVID-19 и борьбу с последствиями коронавируса.
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