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Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд
16:03 04.08.2025 |
Американська Tesla схвалила надання голові компанії Ілону Маску винагороди в розмірі 96 млн акцій, йдеться в повідомленні автовиробника на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.
Пакет оцінюють приблизно в $29 млрд. Маск отримає його, якщо пропрацює найближчі два роки як CEO компанії або як виконавча посадова особа, відповідальна за розроблення її продукції або операції.
Мільярдер заявляв, що піде з Tesla, якщо не отримає більше контролю над автовиробником. За його словами, без 25% акцій він не зможе протистояти активістам і забезпечити відповідальне впровадження штучного інтелекту. Наразі він володіє 13%, і це найбільший пакет серед усіх акціонерів.
У 2024 році суд Делавера анулював винагороду Маска на рекордні $56 млрд, схвалену радою директорів Tesla у 2018 році. Топменеджер оскаржує це рішення.
Рекордний пакет складався з опціонів на 303 млн акцій Tesla і був прив'язаний до результатів компанії. Якщо мільярдер отримав би ці акції, його частка в автовиробнику зросла б до більш ніж 20%.
Якщо апеляція Маска буде успішною і він отримає можливість скористатися затвердженими у 2018 році опціонами, нова винагорода стане недійсною.
Акції Tesla дорожчають на 2% під час попередніх торгів у понеділок.
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