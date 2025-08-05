Tesla схвалила нову винагороду Маска на $29 млрд

Американська Tesla схвалила надання голові компанії Ілону Маску винагороди в розмірі 96 млн акцій, йдеться в повідомленні автовиробника на сайті Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США.

Пакет оцінюють приблизно в $29 млрд. Маск отримає його, якщо пропрацює найближчі два роки як CEO компанії або як виконавча посадова особа, відповідальна за розроблення її продукції або операції.

Мільярдер заявляв, що піде з Tesla, якщо не отримає більше контролю над автовиробником. За його словами, без 25% акцій він не зможе протистояти активістам і забезпечити відповідальне впровадження штучного інтелекту. Наразі він володіє 13%, і це найбільший пакет серед усіх акціонерів.

У 2024 році суд Делавера анулював винагороду Маска на рекордні $56 млрд, схвалену радою директорів Tesla у 2018 році. Топменеджер оскаржує це рішення.

Рекордний пакет складався з опціонів на 303 млн акцій Tesla і був прив'язаний до результатів компанії. Якщо мільярдер отримав би ці акції, його частка в автовиробнику зросла б до більш ніж 20%.

Якщо апеляція Маска буде успішною і він отримає можливість скористатися затвердженими у 2018 році опціонами, нова винагорода стане недійсною.

Акції Tesla дорожчають на 2% під час попередніх торгів у понеділок.