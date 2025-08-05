У ЄС почали діяти вимоги до прозорості штучного інтелекту

В Європейському Союзі у суботу, 2 серпня, набули чинності вимоги до прозорості для універсальних моделей штучного інтелекту (ШІ).

Згідно з новими правилами, постачальники таких додатків, як ChatGPT та Gemini, повинні розкривати, як працюють їхні системи та на яких даних вони навчалися. Серед іншого, нові правила ЄС мають на меті посилити захист авторських прав.

Першочергово вимоги стосуються ШІ загального призначення, тобто систем, які можуть писати тексти, аналізувати мову або програмувати. Розробники повинні звітувати, які джерела вони використовували для навчання ШІ, а також які заходи були вжиті для захисту авторських прав. Особливо потужні моделі ШІ, які потенційно можуть становити загрозу для громадськості, також повинні протоколювати вжиті заходи безпеки.

За порушення загрожує штраф

За порушення вимог на розробників моделей ШІ можуть бути накладені штрафи у розмірі до 15 мільйонів євро або трьох відсотків від загального світового річного обороту.

Правовою основою для нових вимог є закон ЄС про штучний інтелект, так званий AI Act, ухвалений у травні 2024 року.