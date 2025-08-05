Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek

Платформа AnTuTu опублікувала рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів липня 2025 року.

У топ-10 увійшли флагманські пристрої, протестовані на версії AnTuTu V10, і підсумковий результат підтвердив беззаперечне лідерство компанії Qualcomm на ринку потужних чипсетів: лише два пристрої працюють на Dimensity від Mediatek, а вісім використовують процесори серії Snapdragon.

Перше місце за продуктивністю посів ігровий смартфон Red Magic 10 S Pro+, який демонструє високу потужність завдяки передовій системі охолодження з вбудованим кулером.

Повний список топ-10 виглядає наступним чином:

* Red Magic 10S Pro+

* Vivo X200 Ultra

* iQOO Neo10 Pro+

* Vivo X200s

* Honor GT Pro

* OnePlus Ace 5 Pro

* OnePlus 13

* iQOO 13

* Redmi K80 Ultra

* Oppo Find X8 Ultra

В AnTuTu уточнюють, що наведені значення є середніми і отримані на основі не менше 1000 тестів для кожної моделі. Дані збирали в період з 1 по 31 липня 2025 року.