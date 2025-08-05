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Qualcomm поза конкуренцією: у липневому топ-10 продуктивності AnTuTu лише два смартфони з чіпами від Mediatek
15:51 04.08.2025 |
Платформа AnTuTu опублікувала рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів липня 2025 року.
У топ-10 увійшли флагманські пристрої, протестовані на версії AnTuTu V10, і підсумковий результат підтвердив беззаперечне лідерство компанії Qualcomm на ринку потужних чипсетів: лише два пристрої працюють на Dimensity від Mediatek, а вісім використовують процесори серії Snapdragon.
Перше місце за продуктивністю посів ігровий смартфон Red Magic 10 S Pro+, який демонструє високу потужність завдяки передовій системі охолодження з вбудованим кулером.
Повний список топ-10 виглядає наступним чином:
* Red Magic 10S Pro+
* Vivo X200 Ultra
* iQOO Neo10 Pro+
* Vivo X200s
* Honor GT Pro
* OnePlus Ace 5 Pro
* OnePlus 13
* iQOO 13
* Redmi K80 Ultra
* Oppo Find X8 Ultra
В AnTuTu уточнюють, що наведені значення є середніми і отримані на основі не менше 1000 тестів для кожної моделі. Дані збирали в період з 1 по 31 липня 2025 року.
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