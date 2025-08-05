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10 тисяч готелів Європи позиваються проти Booking
17:22 04.08.2025 |
Понад десять тисяч європейських готелів приєдналися до колективного судового позову проти сервісу Booking.com, повідомляє у понеділок, 4 серпня, агенція dpa.
Готелі вимагають компенсації за збитки, спричинені використанням так званих положень про "найкращу ціну". Ці положення забороняють їм пропонувати номери на власних сайтах за нижчою вартістю. Мета цього - запобігти "вільним бронюванням", коли клієнти знаходять готель на Booking, а потім переходять на сайт самого готелю для здійснення резерву.
У позові готелі посилаються на рішення суду Європейського Союзу від 19 вересня 2024 року, яке фактично визнає положення про "найкращу ціну" незаконним. Суд дійшов висновку, що такі платформи, як Booking, можуть працювати й без них.
Мета позову - отримати компенсацію збитків за 20 років
Позов подає європейська асоціація готельно-ресторанної індустрії Hotrec та понад 30 національних готельних асоціацій. Він розглядатиметься судом у Нідерландах.
Метою позову є отримання компенсації за збитки, завдані у період з 2004-го до 2024 року.
"Європейські готельєри тривалий час потерпали від несправедливих умов і надмірних витрат. Настав час об'єднатися і вимагати відшкодування. Ця спільна ініціатива посилає чіткий сигнал: готельна індустрія Європи не буде терпіти зловживання на цифровому ринку", - сказав президент Hotrec Александрос Василікос.
Як зазначає dpa, згідно з дослідження, станом на 2023 рік частка компанії Booking Holdings на європейському ринку становила 71 відсоток.
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