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Китай запускає серійне виробництво безпілотних електричних тракторів без водія
16:36 04.08.2025 |
У китайській провінції Хебей на полі вже працює ланка безкабінних тракторів Honghu T70, випущених на новій виробничій лінії технопарку Шиянь компанією Shiyan Guoke Honghu Technology спільно з Китайською академією наук.
Про це повідомляє "Auto24" із посиланням на Global Agriculture
Це перший серійний виріб, що не лише виконує повний цикл від оранки й сівби до збирання врожаю без участі людини, а й паралельно робить "рентген" ґрунту - під час руху зі швидкістю до 20 км/год бортова система відбирає проби та аналізує інші показники, формуючи карту поля у реальному часі.
Трактор приводиться в рух двома електромоторами сумарною потужністю до 470 к. с.: один відповідає за ходову частину, другий - за агрегати. Літій-іонний акумулятор забезпечує автономну роботу до шести годин, з перспективою встановлення потужнішої батареї.
Навігація базується на китайській системі Beidou, 5G-зв'язку й алгоритмах AI, що тримають маршрут із незначною похибкою. За зміну трактор обробляє близько двох гектарів і здатен працювати цілодобово в режимі дистанційного моніторингу.
У межах першого етапу планується щороку випускати 2000 таких машин, проте понад сотня компаній висловили намір придбати Honghu T70, а два десятки контрактів уже підписано. Машина орієнтована на середні й великі ферми, які переходять на цифрове "безлюдне" землеробство, й одночасно демонструє китайське прагнення масштабувати автономні агротехнології, знижуючи витрати на пальне й мінімізуючи потребу в робочій силі на полі.
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