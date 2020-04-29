Финансовые новости
- |
- 29.04.20
- |
- 15:31
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Защищает ли никотин от коронавируса?
08:26 29.04.2020 |
Если речь идет о коронавирусе SARS-CoV-2, то принято считать, что курильщики входят в группу риска. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в издании Chinese Medical Journal, протекание атипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, у курильщиков происходит тяжелее, дольше и чаще приводит к летальным исходам, чем у некурящих.
Французы считают, что никотин помогает не заразиться COVID-19
В свою очередь, французские исследователи в области нейробиологии из Института Пастера во главе с профессором Жан-Полем Шанжо полагают, что никотиновый пластырь может помочь в предотвращении заражения коронавирусом. Они опубликовали соответствующую гипотезу на научном портале Qeios.
Согласно их выводам, которые противоречат данным китайских исследований, среди заболевших COVID-19 курильщиков не так много. Самым важным результатом французского исследования является то, что из 500 больных атипичной пневмонией 350 были вынуждены находиться в больнице, а у 150 болезнь проходила в легкой форме. Лишь 5 процентов от общего числа пациентов - курильщики, рассказал агентству AFP руководивший исследованием профессор медицины Захир Амура.
К похожему выводу еще раньше пришли итальянские исследователи из Вероны, работавшие под руководством Джузеппе Липпи. Согласно результатам их исследования, опубликованным в European Journal of Internal Medicine, курильщики заболевают COVID-19 не чаще, чем те, кто не курит.
Никотин защищает от коронавируса?
Более того, французские ученые полагают, что никотин может защитить от коронавируса. Их выводы базируются на гипотезе о том, что никотин оседает на рецепторах клетки АПФ 2 (мембранный белок, который является точкой проникновения вируса в клетку) и тем самым блокирует ее, предотвращая проникновение коронавируса, поясняет профессор Института Пастера Жан-Поль Шанжо.
То есть вирус не может проникнуть в клетку и распространиться в организме, таков главный вывод французских ученых. Чтобы окончательно в этом удостовериться, в одной из парижских клиник будет проведено специальное исследование.
Пока у ученых нет единого мнения о том, обладают ли рецепторы АПФ 2 блокирующим свойством. Но неврологи Джеймс Олдс и Надин Каббани из Вирджинии 18 марта опубликовали в журнале The FEBS Journal результаты своего исследования, согласно которым никотин скорее негативно влияет на рецепторы клеток. Они полагают, что по этой причине вирусы имеют больше возможностей попасть в клетку. Этим может объясняться, например, особенно тяжелое протекание болезни у курильщиков.
Курить вредно или все же нет?
Правы ли французские ученые или их американские коллеги - ответ тут могут дать лишь дальнейшие исследования. Но практически все медики едины во мнении, что курение табака является дополнительным риском при заражении COVID-19. Они рекомендуют как можно раньше бросить курить. Ведь коронавирус и вызываемое им заболевание, прежде всего, угрожает легким. У курильщиков этот орган и без того поражен. В отличие от чистого никотина, который содержится в пластырях для курильщиков, стремящихся отказаться от этой вредной привычки, с дымом сигарет в организм попадают многие вредные вещества, в том числе вызывающие онкологические заболевания.
Несмотря на то, что еще необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понять, какая доза никотина должна содержаться в пластыре, французские исследования указывают, что никотин возможно защищает от заражения тех, кто контактирует с инфицированными коронавирусом.
Еще раньше ученые подтвердили, что никотин, возможно, и положительно воздействует на организм человека. Проводились исследования воздействия веществ, подобных никотину, на лечение больных с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. У людей, страдающих от таких тяжелых заболеваний, как деменция (слабоумие), результаты исследования были в пользу никотина.
В целом же употребление никотина опасно, поскольку это яд. При выкуривании одной сигареты в организм курильщика попадает от одного до трех миллиграмм никотина. В одной сигарете же содержится 12 миллиграмм никотина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине начнут массово закрываться страховые компании – не выдержат новых требований
|Бизнесу не платят НДС, потому он 28 апреля продавал доллар на межбанке
|Виталий Портников: Кремль ставит на Ермака
|Падение спроса украинцев на кредиты стало самым большим за 5 лет
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первый в мире смартфон с цветным экраном E Ink поступил в продажу в Китае
|Toyota сделала маленький полноприводный кроссовер размером с Lada XRay
|Snapdragon 765G, 120 Гц, NFC, 5G и квадрокамера за $280. Самый дешевый 5G-телефон Realme X50m 5G поступил в продажу в Китае
|Защищает ли никотин от коронавируса?
|Правила номинации фильмов на «Оскар» изменили из-за пандемии
|Хакеры рассказали о прибыльной мошеннической схеме с Facebook и PayPal
Это интересно
|Volvo может отложить обновления моделей ради экономии
|Volvo и Daimler разработают водородный двигатель для грузовых автомобилей
|Представлена двунаправленная беспроводная зарядка мощностью 20 кВт с эффективностью более 92%
|Mercedes-Benz запустил сервис бесплатной доставки новых машин
|Wi-Fi становится больше: под беспроводные сети выделен новый 6-ГГц диапазон
|Последним Lotus с бензиновым мотором станет спорткар на каждый день
|Суд постановил арестовать экс-сенатора США за организацию криптовалютного скам-проекта