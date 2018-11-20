Bloomberg Billionaires Index: 10 самых богатых людей мира

Эксперты агентства Bloomberg регулярно обновляют Bloomberg Billionaires Index (BBI), который рассчитывает состояние самых богатых в мире людей.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.

Ниже мы расскажем о 10 самых богатых людях мира, согласно Bloomberg Billionaires Index,

1. Джефф Безос

Состояние: $132 млрд

Джефф Безос - американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post.

За год его состояние выросло на 33,4 млрд долларов.

2. Билл Гейтс

Состояние: $95,5 млрд

Билл Гейтс - американский предприниматель и общественный деятель, филантроп, один из создателей (совместно с Полом Алленом) и бывший крупнейший акционер компании Microsoft.

До июня 2008 г. являлся руководителем компании, после ухода с поста остался в должности ее неисполнительного председателя совета директоров.

Также является сопредседателем благотворительного Фонда Билла и Мелинды Гейтс, членом совета директоров Berkshire Hathaway, ген. директор Cascade investment.

За год его состояние выросло на 3,68 млрд долларов.

3. Уоррен Баффет

Состояние: $89,7 млрд

Уоррен Баффетт - американский предприниматель, крупнейший в мире и один из наиболее известных инвесторов. Крупнейший благотворитель в истории человечества.

В июне 2010 г. Баффетт объявил о безвозмездной передаче более 100% своего состояния, или около $97 млрд, пяти благотворительным фондам.

Большая часть средств поступила в распоряжение фонда под управлением Билла и Мелинды Гейтс. Этот поступок стал самым щедрым актом благотворительности в истории человечества.

За год его состояние выросло на 4,34 млрд долларов.

4. Бернар Арно

Состояние: $68,8 млрд

Бернар Арно - французский бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Один из богатейших людей планеты.

Бернар Арно долгие годы является одним из богатейших людей Франции.

Сейчас бизнесмен активно вкладывает средства в интернет-предприятия, несмотря на то что эти инвестиции для него пока не слишком прибыльны.

Он утверждает, что занимается своим бизнесом не ради денег.

За год его состояние выросло на 5,53 млрд долларов.

5. Амансио Ортега

Состояние: $65,9 млрд

Амансио Ортега - предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex.

Компании принадлежит 5 тыс. магазинов в 77 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки.

Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 г. Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортега орденом "За гражданские заслуги".

За год его состояние уменьшилось на 9,49 млрд долларов.

6. Марк Цукерберг

Состояние: $55,3 млрд

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг потерял с начала года 17,4 миллиарда долларов на фоне скандала вокруг его компании в связи с "российским вмешательством" в американские выборы, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Акции компании потеряли 3% к закрытию торгов в пятницу, опустившись до 139,53 доллара - минимума с апреля 2017 года. Таким образом, Цукерберг потерял 1,63 миллиарда долларов за одну торговую сессию. Теперь состояние миллиардера оценивается в 55,3 миллиарда долларов.

В результате снижения стоимости акций Цукерберг опустился на шестую строчку рейтинга, тогда как в июле он входил в тройку богатейших людей планеты, уступая лишь совладельцу Amazon Джеффу Безосу и основателю Microsoft Биллу Гейтсу. В конце июля состояние Цукерберга составляло 86,6 миллиарда доллара.

В конце прошлой недели Цукерберг вновь столкнулся с волной критики в адрес его компании в связи со скандалом по поводу "вмешательства РФ" в выборы в США.

В частности, газета New York Times обвинила Цукерберга и другого топ-менеджера компании Шерил Сэндберг в замалчивании "российского вмешательства".

Совет директоров Facebook отрицал, что менеджеры игнорировали свидетельства "российского вмешательства", хотя признает, что компания реагировала "слишком медленно".

7. Ларри Эллисон

Состояние: $54,7 млрд

Лари Эллисон - американский предприниматель, сооснователь, председатель совета директоров и директор по технологиям корпорации Oracle, бывший генеральный директор (CEO) Oracle (1976-2014), крупнейший акционер компании NetSuite (поглощенной Oracle в 2016 г. за $9,3 млрд), начальный инвестор компании Salesforce.com.

За год его состояние выросло на 1,62 млрд.

8. Ларри Пейдж

Состояние: $52,5 млрд

Ларри Пейдж - разработчик и сооснователь (совместно с Сергеем Брином) поисковой системы Google.

Пейдж является главным исполнительным директором (CEO) материнской компании Google Alphabet.

Пейдж - изобретатель PageRank, самого известного алгоритма ссылочного ранжирования Google. Пейдж получил премию Маркони в 2004 г.

За год его состояние выросло на 96,2 млн долларов.

9. Карлос Слим

Состояние: $52,1 млрд

Карлос Слим получил свои первые уроки роста благосостояния в раннем детстве.

Отец раздал каждому ребенку по тетради и приучил их к тому, чтобы они записывали свои расходы и доходы. Потом они вместе просматривали записи и анализировали состояние каждого.

Благодаря этому простому правилу дети Дона Хулиана Слима научились управлять своими финансами и достигли богатства.

Карлос окончил Национальный автономный университет Мехико в 1961 г., получив инженерную специальность. И в 1965 г. в возрасте 25 лет он приступил к строительству своей будущей империи Grupo Carso.

В настоящий момент он является самым богатым человеком в Мексике и владеет более 200 компаниями.

За год его состояние уменьшилось на 9,47 млрд долларов.

10. Сергей Брин

Состояние: $51,1 млрд

Сергей Брин - американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики, миллиардер - разработчик и основатель (совместно с Ларри Пейджем) поисковой системы Google.

Сергей Брин является автором десятков публикаций в ведущих американских академических журналах, а также периодически выступает на различных внутренних и международных научных, деловых и технологических форумах.

Он нередко выступает перед прессой, в телевизионных передачах, рассказывая о своих взглядах на технологии поиска и ИТ-отрасль в целом.

За год его состояние выросло на 64,7 млн долларов.