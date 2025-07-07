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ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України
08:34 07.07.2025 |
Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України.
Про це стало відомо Kyiv Post від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".
Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.
На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.
Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.
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