Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України

 

Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України.

Про це стало відомо Kyiv Post від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.

Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 04.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес