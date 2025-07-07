ЗМІ: Трамп відправляє Келлога у Рим на конференцію з відновлення України

Посланець президента США Дональда Трампа щодо України Кіт Келлог планує цього тижня відвідати Рим, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і взяти участь у конференції з відновлення України.

Про це стало відомо Kyiv Post від обізнаних джерел, повідомляє "Європейська правда".

Келлог буде частиною американської делегації на конференції, яку 10 і 11 липня прийматиме прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні.

На конференції планують бути присутніми Володимир Зеленський, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та інші світові лідери.

Наразі невідомо, чи до Келлога приєднаються інші члени кабінету Трампа.