OpenAI офіційно переходить на комерційну основу

Після тривалих чуток і спекуляцій OpenAI офіційно розпочинає перехід до комерційної моделі. Некомерційна організація отримала назву OpenAI Foundation і тепер контролюватиме прибуткову структуру OpenAI Group PBC.

Згідно з блогом компанія, Foundation володітиме акціями прибуткової частини бізнесу, яку наразі оцінюють у приблизно $130 мільярдів. Головна місія компанії залишається незмінною та полягає у тому, аби загальний штучний інтелект (AGI) приносив користь всьому людству.

Водночас обидві частини компанії працюватимуть синхронно. Чим більшого успіху OpenAI досягне як комерційна компанія, тим більше ресурсів некомерційна організація зможе використовувати на філантропію.

Фонд OpenAI спочатку зосередиться на зобов'язанні в розмірі $25 мільярдів у двох сферах: здоров'я та лікування хвороб, а також технічні рішення для стійкості штучного інтелекту.

У межах зобов'язань зі зміцнення здоров'я та боротьби з хворобами OpenAI фінансуватиме дослідження, спрямовані на прискорення медичних проривів. Ініціатива розпочнеться зі створення відкритих наборів даних про сучасну медицину та підтримки вчених. У сфері стійкості ШІ компанія зосередиться на фінансуванні практичних технічних рішень, що допоможуть максимально використати потенціал штучного інтелекту та знизити пов'язані ризики.

На додачу до цього OpenAI також уклала нову угоду з Microsoft, що зменшує частку техгіганта у прибутковій частині компанії з 32,5% до 27%, що оцінюється у $135 млрд. Серед інших важливих змін є те, що тепер, коли OpenAI досягне AGI, їй необхідно отримати підтвердження незалежної експертної панелі.

OpenAI тепер зможе створювати продукти разом із зовнішніми партнерами, тоді як Microsoft втратить виключне право на використання її споживчого обладнання. Компанія також пообіцяла інвестувати $250 мільярдів у розширення серверних потужностей Azure. Водночас Microsoft більше не має пріоритету як головний постачальник обчислювальних ресурсів для OpenAI.

Для створення комерційної структури OpenAI понад рік вела переговори з офісами генеральних прокурорів Каліфорнії та Делаверу. Крім того, на шляху до комерційної моделі компанія неодноразово стикалася з Ілоном Маском, який подавав кілька позовів, намагаючись заблокувати перехід, проте суд відхиляв ці спроби. У відповідь OpenAI також подала до суду на Маска за перешкоджання її діяльності.