Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OpenAI офіційно переходить на комерційну основу

17:59 28.10.2025 |

Новини IT

 

Після тривалих чуток і спекуляцій OpenAI офіційно розпочинає перехід до комерційної моделі. Некомерційна організація отримала назву OpenAI Foundation і тепер контролюватиме прибуткову структуру OpenAI Group PBC.

Згідно з блогом компанія, Foundation володітиме акціями прибуткової частини бізнесу, яку наразі оцінюють у приблизно $130 мільярдів. Головна місія компанії залишається незмінною та полягає у тому, аби загальний штучний інтелект (AGI) приносив користь всьому людству.

Водночас обидві частини компанії працюватимуть синхронно. Чим більшого успіху OpenAI досягне як комерційна компанія, тим більше ресурсів некомерційна організація зможе використовувати на філантропію.

Фонд OpenAI спочатку зосередиться на зобов'язанні в розмірі $25 мільярдів у двох сферах: здоров'я та лікування хвороб, а також технічні рішення для стійкості штучного інтелекту.

У межах зобов'язань зі зміцнення здоров'я та боротьби з хворобами OpenAI фінансуватиме дослідження, спрямовані на прискорення медичних проривів. Ініціатива розпочнеться зі створення відкритих наборів даних про сучасну медицину та підтримки вчених. У сфері стійкості ШІ компанія зосередиться на фінансуванні практичних технічних рішень, що допоможуть максимально використати потенціал штучного інтелекту та знизити пов'язані ризики.

На додачу до цього OpenAI також уклала нову угоду з Microsoft, що зменшує частку техгіганта у прибутковій частині компанії з 32,5% до 27%, що оцінюється у $135 млрд. Серед інших важливих змін є те, що тепер, коли OpenAI досягне AGI, їй необхідно отримати підтвердження незалежної експертної панелі.

OpenAI тепер зможе створювати продукти разом із зовнішніми партнерами, тоді як Microsoft втратить виключне право на використання її споживчого обладнання. Компанія також пообіцяла інвестувати $250 мільярдів у розширення серверних потужностей Azure. Водночас Microsoft більше не має пріоритету як головний постачальник обчислювальних ресурсів для OpenAI.

Для створення комерційної структури OpenAI понад рік вела переговори з офісами генеральних прокурорів Каліфорнії та Делаверу. Крім того, на шляху до комерційної моделі компанія неодноразово стикалася з Ілоном Маском, який подавав кілька позовів, намагаючись заблокувати перехід, проте суд відхиляв ці спроби. У відповідь OpenAI також подала до суду на Маска за перешкоджання її діяльності.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0831
  0,0127
 0,03
EUR
 1
 48,9784
  0,0042
 0,01

Курс обміну валют на вчора, 10:21
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7469  0,05 0,13 42,3363  0,04 0,09
EUR 48,7350  0,13 0,26 49,4094  0,10 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9500  0,13 0,32 41,9800  0,13 0,31
EUR 48,9300  0,06 0,12 48,9700  0,05 0,10

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес