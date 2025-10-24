Авторизация

OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas

17:53 24.10.2025 |

Новини IT

OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas

 

Цього тижня OpenAI випустила свій власний браузер на базі штучного інтелекту - ChatGPT Atlas. Хоча від релізу минуло лише кілька днів, компанія вже працює над новими функціями, зокрема над можливістю перемикання між профілями.

Керівник продукту ChatGPT Atlas в OpenAI Адам Фрай у соціальних мережах поділився переліком запланованих на найближчий час функцій. З найцікавіших - браузер невдовзі отримає підтримку кількох профілів та групування вкладок.

Окрім цього, у браузері з'явиться швидкий вибір моделі ChatGPT на бічній панелі, звідки також можна буде отримати доступ до проєктів і об'єднувати кілька вкладок у чаті зі штучним інтелектом.

Ще одна запланована функція - вбудований блокувальник реклами, від якого користувачі за потреби зможуть відмовитися.

"Щоб бути прозорим, ось короткий список речей, які ми виправляємо протягом найближчих тижнів - хоча деякі можуть зайняти трохи більше часу (профілі, групи вкладок, опційний блокувальник реклами). Якщо у вас є додаткові пропозиції - дайте знати! Ми також працюємо над іншими речами, але деякі з них залежать від партнерів, тому ми не включили їх до цього списку.", - написав Фрай.
За матеріалами: mezha.ua
Ключові теги: OpenAI
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9969
  0,0999
 0,24
EUR
 1
 48,7668
  0,2166
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,16 0,38 42,0950  0,16 0,38
EUR 48,9100  0,27 0,56 48,9400  0,27 0,55

