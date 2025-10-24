OpenAI анонсувала нові функції для ШІ-браузера ChatGPT Atlas

Цього тижня OpenAI випустила свій власний браузер на базі штучного інтелекту - ChatGPT Atlas. Хоча від релізу минуло лише кілька днів, компанія вже працює над новими функціями, зокрема над можливістю перемикання між профілями.

Керівник продукту ChatGPT Atlas в OpenAI Адам Фрай у соціальних мережах поділився переліком запланованих на найближчий час функцій. З найцікавіших - браузер невдовзі отримає підтримку кількох профілів та групування вкладок.

Окрім цього, у браузері з'явиться швидкий вибір моделі ChatGPT на бічній панелі, звідки також можна буде отримати доступ до проєктів і об'єднувати кілька вкладок у чаті зі штучним інтелектом.

Ще одна запланована функція - вбудований блокувальник реклами, від якого користувачі за потреби зможуть відмовитися.

"Щоб бути прозорим, ось короткий список речей, які ми виправляємо протягом найближчих тижнів - хоча деякі можуть зайняти трохи більше часу (профілі, групи вкладок, опційний блокувальник реклами). Якщо у вас є додаткові пропозиції - дайте знати! Ми також працюємо над іншими речами, але деякі з них залежать від партнерів, тому ми не включили їх до цього списку.", - написав Фрай.