Публікації українських користувачів у Facebook та Instagram модерують українці, запевняють у Meta

Компанія Meta, яка володіє соціальними мережами Facebook та Instagram, розповіла про особливості модерації дописів, в тому числі й українських користувачів. Раніше українці багаторазово скаржилися, що після початку повномасштабного російського вторгнення в соціальних мережах посилилася «антивоєнна» модерація, велика кількість відповідних дописів блокувалася або обмежувалася.

Зазначається, що питаннями безпеки в компанії займаються приблизно 40 тис. співробітників. При цьому 15 тис. виконують обов'язки рецензентів контенту. Такі команди розташовані в різних країнах по всьому світу та знаходяться в різних часових поясах. Однак це не стосується Москви.

«Всупереч деяким міфам, у нас немає і ніколи не було модераторів, які працюють з Москви», - йдеться у відповіді пресслужби Meta на запит Forbes. «У нас там також немає і ніколи не було офісу».

Разом з тим розкрито інформацію про розташування офісу, який опікується справами України. Зазначається, що регіональний офіс, що керує 28 країнами всього регіону Центральної та Східної Європи, включно з Україною, розташований у Варшаві.

Перевірку вмісту публікацій та скарг здійснюють комбіновано - з використанням технологій штучного інтелекту та людської праці. У командах працюють носії української мови, які розуміють локальний контекст. Для перевірки українського контенту, який потребує мовної та культурної експертизи, залучаються українські модератори.

Разом з тим компанія Meta стверджує, що кількість скарг не вливає на рішення про видалення контенту. Якщо допис не порушує правил і стандартів соцмережі, навіть велика кількість скарг не призведе до видалення і блокування.