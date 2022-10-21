SpaceX запустить Starlink Aviation у 2023 році — сервіс надаватиме пасажирам літаків доступ до інтернету зі швидкістю 350 Мбіт/с

Сервіс Starlink від SpaceX вже доступний на суші та в морі, а незабаром супутниковий інтернет може з'явитися у повітрі.

Згідно з повідомленням SpaceX у Twitter, пасажири зможуть відразу ж скористатися послугою, як тільки увійдуть до літака.

Послуга надасть інтернет зі швидкістю до 350 Мбіт/с для кожного літака, що дозволить пасажирам запускати онлайн-ігри, відвідувати соцмережі та здійснювати відеодзвінки - те, що раніше вважалося неможливим під час польотів.

Ілон Маск також повідомив, що під час тестування послуги вдалося здійснити дзвінок з одного літака з підтримкою Starlink Aviation на інший.

Це, безумовно, великий крок у порівнянні з типовими швидкостями, які пропонують більшість бортових Wi-Fi. OneZero повідомляє, що в більшості польотів використовуються або системи "повітря-земля", які досягають максимальної швидкості близько 10 Мбіт/с за політ (і працюють тільки під час польоту над землею), тоді як сучасні супутникові системи зазвичай пропонують від 30 Мбіт /с до 100 Мбіт/с. Оскільки ці швидкості вказані для кожного літака, фактичні - можуть змінюватись в залежності від кількості пасажирів, які використовують Інтернет на кожному з рейсів.

На сторінці підтримки на сайті SpaceX стверджується, що інтернет-з'єднання буде доступне під час рулювання, зльоту, польоту над землею і водою та приземлення із затримкою всього 20 мс.

"Starlink Aviation буде мати глобальне покриття. Оскільки супутники рухаються низькою навколоземною орбітою, над головою чи поблизу завжди є супутники, що забезпечують сильний сигнал у високих широтах і в полярних регіонах - на відміну від геостаціонарних супутників", - вказано на сайті.

Aviacionline повідомляє, що під час нещодавнього випробувального польоту Starlink Aviation змогла забезпечити швидкість інтернету на борту 100 Мбіт/с. Демонстрація була проведена на рейсі між Бербанком та Сан-Хосе, штат Каліфорнія, компанією JSX, яка у квітні оголосила, що стане одним із перших авіаперевізників, що впровадили інтернет-сервіс на борту.

У вересні генеральний директор JSX Алекс Уїлкокс заявив, що розраховує почати робити її доступною для пасажирів цього місяця, а до кінця року всі літаки компанії будуть обладнані цією системою. Hawaiian Airlines також оголосила про угоду зі Starlink у квітні, і очікується, що встановлення терміналів розпочнеться наступного року.

Starlink перенесе свої технології на літаки за допомогою спеціального аеротермінала з фазованими антенними ґратами на електронному управлінні, призначеного для підвищення надійності, резервування та продуктивності.

Кожен комплект Starlink Aviation буде включати термінал, блок живлення та дві точки бездротового доступу. Вартість послуги складе від 15 500 до 25 000 доларів на місяць за необмежений обсяг даних з повною одноразовою оплатою обладнання у розмірі 150 000 доларів.

Очікується, що постачання послуги розпочнеться у середині 2023 року.

Starlink мав напружений 2022-й рік. Компанія запустила послугу для автофургонів ще у травні, а в липні Маск і компанія оголосили про Starlink Maritime для човнів, кораблів та яхт.

У вересні Starlink заявила, що хоче розмістити свій інтернет-сервіс у сільських шкільних автобусах, щоб діти могли виконувати домашнє завдання дорогою на навчання.

Також після повномасштабного військового вторгнення росії, в Україну почали надходити термінали Starlink, які стали життєво важливим джерелом зв'язку ЗСУ. Однак у вересні SpaceX звернулася до Пентагону, стверджуючи, що більше не може як раніше фінансувати сервіс Starlink в Україні (на який, за словами Ілона Маска, йде близько 20 мільйонів доларів щомісяця), а тому просить військове відомство взяти витрати на себе.