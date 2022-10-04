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Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим за дослідження в галузі квантової механіки
15:44 04.10.2022 |
Нобелівську премію з фізики присудили французу Олену Аспету, американцю Джону Клаузеру та австрійцю Антону Цайлінгеру за дослідження в галузі квантової механіки.
У 2021 році премію з фізики також розділили троє вчених - Сюкуро Манабе, Клаус Хассельман та Джорджо Парізі - за проривні відкриття у розумінні комплексних фізичних систем та моделювання клімату Землі.
Вчені розділять призовий фонд у 10 мільйонів шведських крон (приблизно 900 тисяч доларів).
Троє цьогорічних лауреатів провели новаторські експерименти з використанням заплутаних квантових станів, де дві субатомні частинки поводяться як єдине ціле, навіть коли вони розділені.
Результати експериментів проклали шлях для нових технологій, які ґрунтуються на квантовій інформації.
"Квантова інформаційна наука - це яскрава галузь, яка швидко розвивається", - сказала Єва Олссон, член Нобелівського комітету з фізики.
"Її дослідження мають широкі наслідки для таких сфер, як безпечна передача інформації, квантові обчислення та технології зондування".
75-річний француз Ален Аспект працює в Університеті Париж-Сакле та Політехнічній школі Палезо. 79-річний американець Джон Клаузер керує власною компанією у Каліфорнії. 77-річний Антон Цайлінгер працює у Віденському університеті.
Так званий Нобелівський тиждень традиційно відбувається у Стокгольмі на початку жовтня. Премія з фізики - друга з тих, що вручаються.
Минулорічну Нобелівську премію з фізики отримали троє вчених, які поглибили наше розуміння складних систем, зокрема, клімату Землі.
У понеділок Нобелівський комітет присудив премію з фізіології та медицини шведу Сванте Паабо за його роботу щодо еволюції людини.
Потім йдуть вручення в галузі фізики, хімії, літератури, і наприкінці тижня оголошується лауреат Нобелівської премії миру, ним може стати не лише фізична особа, а й цілі організації. Це єдина премія, яка присуджується не Шведською, а Норвезькою Академією наук.
Крім того, з 1969 року з ініціативи Банку Швеції присуджується щорічна премія з економіки пам'яті Альфреда Нобеля, хоча в його заповіті цю категорію спочатку не прописали.
Фізика була першою галуззю науки, згаданою у заповіті Альфреда Нобеля. У ньому було зазначено, що премія з фізики має видаватися Шведською королівською академією наук.
Академія була заснована у 1739 році. На сьогоднішній день у ній перебувають близько 450 шведських та 180 іноземних учених.
Члени Нобелівського комітету призначаються Академією на три роки.
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