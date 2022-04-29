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Amazon использует данные динамика Echo для таргетированной рекламы
12:58 29.04.2022 |
Компания Amazon и сторонние сервисы используют данные «умных» динамиков для таргетинга рекламы в нарушение обязательств по конфиденциальности, согласно исследователям из четырех университетов США. Академики из Вашингтонского университета, Калифорнийского университета в Дэвисе, Калифорнийского университета в Ирвине и Северо-восточного университета утверждают , что Amazon обрабатывает голосовые данные для анализа интересов пользователей, и использует их для показа таргетированной рекламы.
По словам ученых, действия разработчиков Amazon и Skills (ПО, интегрированного с сервисом голосового помощника Amazon Alexa) часто несовместимо с политикой конфиденциальности. Эксперты разработали систему аудита для оценки того, как собираются, используются и передаются голосовые данные. Они создали несколько поддельных персонажей с разными профилями использования умных динамиков, а затем смоделировали взаимодействия, чтобы проверить статистические различия в суммах, предлагаемых для аудио и web-рекламы.
Как сообщили ученые, данные «умной» колонки Echo собираются как Amazon, так и третьими сторонами, и Amazon делится пользовательскими данными с 41 рекламными партнерами.
«Вывод Amazon о рекламных интересах на основе разговоров пользователей является явным нарушением политики и публичных заявлений компании. Amazon не обеспечивает прозрачности в использовании данных, и поэтому ей нельзя доверять для защиты конфиденциальности пользователей», - отметили исследователи.
В документе специалистов также отмечается, что Amazon в 2018 году получила патент под названием Voice-based determination of physical and emotional characteristics of users («Голосовое определение физических и эмоциональных характеристик пользователей»), в котором описывается, как «текущее физическое и/или эмоциональное состояние пользователя может облегчить возможность предоставления узконаправленного аудиоконтента, такого как реклама, пользователю».
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