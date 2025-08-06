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Акціонери подали в суд на Tesla і Маска: звинувачують у шахрайстві з цінними паперами

23:07 05.08.2025 |

Транспорт

 

Акціонери подали в суд на Tesla та її гендиректора Ілона Маска. Позивачі звинувачують компанію та її засновника у шахрайстві з цінними паперами через приховування суттєвих ризиків, пов'язаних з експлуатацією безпілотних авто, включно з Robotaxi, повідомляє Reuters.

Колективний позов надійшов у федеральний суд Остіна (Техас) після того, як наприкінці червня компанія Tesla провела перше публічне випробування свого роботаксі.

Під час тестування машини демонстрували небезпечну поведінку: їздили на підвищеній швидкості, різко гальмували, перетинали бордюри, виїжджали в протилежну смугу і висаджували пасажирів серед багатосмугових доріг.

Акції Tesla впали на 6,1% за два торгові дні після початку випробувань.

У позові, що охоплює період із 19 квітня 2023 року до 22 червня 2025 року, акціонери просять стягнути з компанії та Маска збитки, пов'язані із завищенням заявлених можливостей автопілота, переоцінкою перспектив бізнесу та штучним зростанням ціни акцій.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Tesla
 

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