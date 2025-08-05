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Mediatek 9500 отримає до 40% приріст в іграх і технологію RayTracing
09:57 05.08.2025 |
MediaTek працює над новим флагманським процесором Dimensity 9500 - чипом, виготовленим на базі TSMC N3P (3‑нм процесу). За новими витоками, компанія суттєво переробила відеоядро, що дозволило отримати до 40% приросту в іграх. GPU Mali-G1 Ultra MC12 отримає оновлену підтримку трасування променів при менших енергозатратах. Нова архітектура графіки отримала назву Immortalis-Drage і працює на частоті до 1 ГГц.
Також повідомляється про оновлений NPU із потужністю ~100 TOPS для обробки AI‑задач.
Щодо власне процесорної архітектури, новинка матиме 8 ядер: 1 найбільше ядро архітектури Travis (Cortex-X930, 3,23 ГГц), 3 великих ядра Alto (Cortex‑X9, 3.03 ГГц) і 4 енергоефективних ядер Gelas (Cortex‑A730б 2.23 ГГц).
За попередніми витоками, новий процесор набрав ≈3 900+ single‑core і більше 11 000 multi‑core, що значно краще за показники Dimensity 9400 (~2 900/9 200) - приріст 34.5% і 19.6% відповідно. Інші відомі характеристики включають 16 МБ кешу L3 і 10 МБ SLC‑кешу та підтримка чотирьох каналів LPDDR5X до 10 667 Мб/с і UFS 4.1.
Очікується, що в реальні пристрої чип потрапить вже у вересні 2025 року. Першими смартфонами з цим процесором стануть Vivo X300 та Oppo Find X9.
Підсумок
Mediatek зазвичай суттєво поступалися по продуктивності в іграх. Якщо по процесорним показникам використання їх процесорів вже давно не викликало обмежень, то обмеження драйверів і архітектури GPU робило такі смартфони неігровими рішеннями. Схоже що компанія зрозуміла своє слабке місце і серйозно його покращила.
Dimensity 9500 сигналізує про нову еру для MediaTek - чип, який може на рівних конкурувати з Qualcomm і Samsung у флагманському сегменті, може дуже освіжити конкуренцію. Він пропонує сучасну технологію трасування, AI‑продуктивність і продуктивність CPU, що вказує на цілком збалансований продукт без явних слабких місць.
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