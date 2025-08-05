Три країни виділяють близько $500 млн на постачання зброї США Україні через НАТО

Швеція, Норвегія та Данія спільно виділять близько 5 млрд норвезьких крон (близько $486 млн) на ініціативу НАТО з постачання Україні американської зброї.

Про це йдеться в заяві норвезького уряду, опублікованій у вівторок, 5 серпня, пише "Європейська правда".

Норвегія, Швеція та Данія об'єднують зусилля для надання військової допомоги Україні з метою забезпечення її пріоритетних потреб у оборонному обладнанні - координацію цієї допомоги здійснює НАТО.

Ініціатива забезпечить швидке надходження до України американської зброї та обладнання. Вона посилить українську протиповітряну оборону, зокрема завдяки додатковим ракетам для системи протиповітряної оборони Patriot.

Норвегія спочатку виділить на цю ініціативу 1,5 млрд норвезьких крон. Разом зі Швецією та Данією Норвегія профінансує пакет загальною вартістю близько 5 млрд норвезьких крон.

У заяві зазначили, що в пакети може входити підтримка протиповітряної оборони, боєприпаси та інше важливе обладнання.

Кожен пакет матиме орієнтовну вартість приблизно $500 млн, а Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі відіграватиме ключову координаційну роль у формуванні та реалізації цих поставок - включно з ремонтом і модернізацією вже переданої техніки.

З міркувань безпеки точний зміст кожного пакета не розголошується.

"Цього літа ми стали свідками того, як Росія безжально продовжує свої незаконні атаки проти України, вздовж лінії фронту та проти цивільних об'єктів у містах. Цим внеском ми хочемо сприяти швидкому доступу України до необхідного обладнання, одночасно зміцнюючи співпрацю НАТО з питань оборони України та забезпечуючи мир на українських умовах", - заявив міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік.

4 серпня стало відомо, що Нідерланди підготували пакет допомоги Україні, до якої увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Patriot

Німеччина минулого тижня заявила, що поставить Україні дві системи протиповітряної оборони Patriot після досягнення угоди з США про те, що Берлін буде першим у черзі на отримання нових систем замість переданих.