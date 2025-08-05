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АНАЛІТИКА

Amazon запустить конкурента Starlink за межами США у 2026 році

17:30 05.08.2025 |

Новини IT

 

Проєкт Kuiper, відповідь Amazon на Starlink Ілона Маска, з'явиться за межами США у 2026 році. Компанія підписала угоду з NBN Co щодо трансформації доступу до супутникового інтернету в регіональних, сільських та віддалених районах Австралії.

У межах угоди супутниковий інтернет Kuiper отримає близько 300 тисяч австралійських користувачів після запуску послуги в середині 2026 року. Amazon хоче забезпечити зв'язком райони, де інтернету немає або він дуже обмежений.

"Ми розробили проєкт Kuiper як найсучаснішу супутникову систему з коли-небудь створених, і ми поєднуємо цю інновацію з багаторічним досвідом Amazon у покращенні повсякденного життя клієнтів", - каже Раджив Бадьял, віцепрезидент з технологій в Kuiper. "Ми пишаємося тим, що співпрацюємо з NBN, щоб зробити Kuiper доступним для ще більшої кількості клієнтів і громад по всій Австралії, і з нетерпінням чекаємо на створення нових можливостей для сотень тисяч людей у сільських і віддалених районах країни".

Проєкт Kuiper, який Amazon уперше анонсувала шість років тому, передбачає створення супутникової мережі з понад 3 200 апаратів. Наразі на низькій орбіті вже перебувають 78 супутників, а для завершення сузір'я планують ще понад 80 запусків ракет. Після повного розгортання мережа зможе забезпечити покриття майже в будь-якій точці світу.

Завдяки цьому проєкту Amazon хоче конкурувати зі Starlink Ілона Маска, що вже активно працює, у тому числі й в Україні, де супутниковим інтернетом користуються військові. Однак за масштабами обидві компанії порівнювати все ж рано, з урахуванням того, що Starlink має понад 8000 супутників на орбіті.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Amazon
 

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