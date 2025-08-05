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Кількість IT-вакансій в Україні в липні стала рекордною від початку повномасштабної війни
IT-компанії в Україні за липень цього року опублікували 7210 вакансій - найбільше з початку повномасштабного вторгнення й майже на 2 тис. вакансій більше, ніж у липні торік.
Про це свідчить дослідження DOU.
Зростання кількості вакансій зазначили у 49 категоріях, тоді як у п'яти сферах пропозицій стало менше.
Найбільше зросла кількість вакансій у напрямках AI/ML (161 позиція), Embedded (104 вакансії) та Hardware (131 вакансія). Маркетинг також показав суттєвий приріст - за місяць з'явилося 793 вакансії, зокрема 102 у SEO.
Кількість miltech-вакансій сягнула рекордних 533 вакансії в липні. Так само, як і кількість відгуків - понад 4 тис.
Середня кількість відгуків на одну вакансію у липні знизилася до 23,5 відгуку. Востаннє нижчий показник був лише в січні 2023 року.
При цьому незначне зниження конкуренції відбулося саме через зростання кількості вакансій, адже кандидати, навпаки, були більш активними в липні проти червня: на 1,5 тис. більше кандидатів, що відгукувалися, на 13 тис. більше відгуків на вакансії.
Найбільша середня кількість відгуків на вакансію традиційно у Front-end - 84,7, проте це найменший показник для цієї категорії за останні два роки. У QA - 61, понад 40 відгуків у середньому на вакансію Java та Project Manager.
Окрім того, з січня поступово зменшується конкуренція в дизайні - зараз 34,6 відгуку.
Серед компаній-лідерів за кількістю вакансій - Genesis (117), SKELAR (93) та N-iX (72). Також у топі - 427 окремий полк безпілотних систем Рарог, який розмістив 63 вакансії.
Рейтинг із 20 найактивніших компаній липня за кількістю розміщених вакансій виглядає так:
Раніше повідомлялося, що обсяг експорту IT-послуг із України в червні цього року становив $526 млн, що на $14 млн (3,5%) менше, ніж у травні.
До того стало відомо, що в Україні за перше півріччя цього року було зареєстровано 18,5 тис. нових підприємців у сфері ІТ - на 4,8% менше, ніж за аналогічний період 2024 року, коли було відкрито 19,3 тис. ФОПів.
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