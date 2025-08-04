Armani та його підрозділ оштрафували в Італії на €,3,5 мільйона

Італійський антимонопольний регулятор оштрафував модний бренд Giorgio Armani та один з його підрозділів на 3,5 мільйона євро за «недобросовісну комерційну практику».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Регулятор заявив, що дві компанії «опублікували оманливі заяви щодо етики та соціальної відповідальності, які суперечать фактичним умовам праці постачальників та субпідрядників».

Також регулятор додав, що Armani передала більшу частину свого виробництва сумок та шкіряних аксесуарів цим третім сторонам.

Італійське відомство зазначило, що хоча група наголошувала на своїй увазі до сталого розвитку, використовуючи його як маркетинговий інструмент, зовнішні постачальники, у свою чергу, передали роботу іншим виробникам, які в деяких випадках наймали працівників нелегально, які працювали в поганих умовах охорони праці та безпеки.

Своєю чергою Armani відкинула звинувачення, та заявила, що оскаржить це рішення.